Padci na ledu polnijo urgenco

Nazadnje smo imeli tako mrzel januar leta 1987, od takrat do danes so bile zime pri nas mile in tople. Vir: Arso

LJUBLJANA – Včerajšnje jutro nas je pričakalo v ledu. Če avtomobila nismo imeli parkiranega pod drevesom, smo se namučili s strgalom. Dež je le rosil, a ravno prav, da so se kapljice druga za drugo lepile na stekla, da je bil avtomobil nazadnje okovan v pol centimetra debel oklep. A to je še šlo, precej bolj nevarno je postalo, ko smo zapeljali na cesto ali kot pešci stopili na pločnik. Če smo pozabili rahlo pokrčiti kolena, smo se znašli na tleh. Mag. Tanja Cegnar z agencije za okolje je pojasnila, da je to specifična vremenska situacija, ko na pomrznjeno zemljo pada rahel dež. »Če bi močneje deževalo, bi ceste in pločnike razmočilo, tako pa so kapljice sproti zmrzovale in nastala je ledena šipa.«



Pojasnjuje, da je huda poledica nastala po tem, ko je po daljšem obdobju mrzlega vremena nad naše kraje začel z jugozahodnim vetrom pritekati toplejši in vlažen zrak. »Ves januar so bile dnevne, zlasti pa nočne temperature globoko pod lediščem. Kot kaže, bo v Sloveniji januar v povprečju dobre 3 °C hladnejši od dolgoletnega povprečja, kar je veliko.«



Po prvih neuradnih podatkih je bilo januarja v Novem mestu za kar 4 °C bolj mrzlo kot običajno v preteklosti. V Celju celo za 5 °C, v Ljubljani za 3,5 °C in, denimo, v Murski Soboti tudi za 4 °C hladneje kot običajno.

