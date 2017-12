Padavine že povzročajo težave: v Ilirski Bistrici voda zaliva kleti in stanovanja

Uprava za zaščito in reševanje poroča BLED Ob 17.23 je Za žago na Bledu meteorna voda zalivala kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Rečica so s potopnimi črpalkami izčrpali vodo iz prostorov. ŠKOFJA LOKA

Ob 17.25 so Pod Plevno, občina Škofja Loka, komunalne vode zalivale garažne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Škofja Loka so na kraju ugotovili, da voda prodira skozi kanalizacijske cevi. Obveščeni so bili komunalni delavci KP Škofja Loka. TRŽIČ

Ob 17.50 je v Zvirčah, občina Tržič, meteorna voda, ki je pritekla z magistralne ceste Podtabor–Podljubelj, zalivala dvorišče stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kovor so očistili meteorne jaške in namestili protipoplavne vreče. ILIRSKA BISTRICA

Knežak: poplavlja hišo. ILIRSKA BISTRICA

Gubčeva: meteorna voda zaliva klet 20.02 ILIRSKA BISTRICA

Mala Bukovica 47: zaliva garažo. 20.24 ILIRSKA BISTRICA

Vodnikova: poplavlja hišo. ILIRSKA BISTRICA

Poplavljena klet in garaže ZD Ilirska Bistrica. 20.27 ILIRSKA BISTRICA

Trpčane: voda ogroža hiše. 20.29 ILIRSKA BISTRICA

Mala Bukovica: poplavlja hišo. 20.39 ILIRSKA BISTRICA

Župančičeva: poplavlja klet in garažo. ILIRSKA BISTRICA

Poplavljena cesta med Ilirsko Bistrico in Šembijami ter Gregorčičev drevored.