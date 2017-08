Padavine se bodo razširile nad večji del države

LJUBLJANA – Če nam bo danes še pošteno vroče, pa se v prihodnjih dneh obeta manjša ohladitev. Še vedno bo sicer poletno – danes še precej jasno, le zvečer bo v Prekmurju in na Štajerskem mogoča kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, ponoči na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo od 28 do 35 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo pooblačilo. Od severa se bodo začele pojavljati krajevne padavine, delno nevihte, ki se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije in ponehale v noči na torek. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Vročina bo popustila, poročajo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, so še zapisali. V prihodnjih dneh pa kaže na jasno in sončno vreme, proti koncu tedna se bo spet malce ogrelo.

Preberite več o vremenu.