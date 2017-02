Padavine po vsej državi, sneg in oranžno opozorilo

LJUBLJANA – Očitno bomo za kratek čas še okusili zimo, čeprav smo se zbudili v precej toplo jutro. Danes bo pretežno oblačno, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ogrelo se bo do 13, na vzhodu države kar do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: močan veter

V severovzhodni Sloveniji bo zvečer in v noči na petek pihal okrepljen jugozahodnik s sunki med 70 in 90 kilometri na uro, svarijo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Ta del Slovenije so na karti opozoril obarvali oranžno.

Sneži lahko do nižin

Napovedujejo, da bo v petek sprva deževalo zlasti v zahodni in severni Sloveniji, čez dan pa se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Jugozahodnik se bo popoldne obračal na severovzhodno smer, od vzhoda se bo začelo hladiti.

Meja sneženja se bo v noči na soboto spuščala, tako da bo marsikje lahko snežilo tudi do nižin – zlasti v osrednji in južni Sloveniji. Predvsem v legah nad 500 metrov se lahko nabere nekaj centimetrov snega. Padavine bodo do sobotnega jutra ponehale.