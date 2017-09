Padavine bodo zajele večji del države

LJUBLJANA – Sončno vreme nas bo spremljajo tudi v nedeljo. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah nastala megla. Precej mrzlo bo: zjutraj bo med ena in šest stopinj Celzija.

Kot napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), bo nedelja v glavnem sončna, le na zahodu in severu države se bo občasno zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem malo nad 20 stopinj Celzija.

Hladna fronta v noči na sredo

V ponedeljek bo precej jasno in sprva ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo na zahodu oblačnost povečala. Torek bo pretežno oblačen, zlasti v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodnik. Zvečer bodo padavine prehodno zajele večji del Slovenije in v noči na sredo ponehale, so še sporočili vremenoslovci. Nad naše kraje bo v noči na sredo namreč prišla oslabljena hladna fronta, že v sredo čez dan pa bo vreme ponovno suho in dokaj sončno. Temperature bodo letnemu času primerne.