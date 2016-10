Padalo bo povsod, v višjih legah bo povsem zimsko

LJUBLJANA – Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo, o čemer smo že poročali. Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) napovedujejo, da bo četrtek deževen, v gorah pa bo že povsem zimsko.

Zjutraj se bodo temperature sicer dvignile do 8 stopinj Celzija, čez dan pa ne bo prav nič toplejše. Jutro bo oblačno s padavinami, ob morju bodo mogoče tudi nevihte. Meja sneženja bo v južni Sloveniji nad 1500 metri nadmorske višine, drugod pa med 1000 in 1300 metri. Ob morju bo zapihala tudi šibka burja.

Četrtek bo deževen dan, v gorah pa bo povsem zimsko s sneženjem. — meteo.si (@meteoSI) October 19, 2016

Rumeno opozorilo

Vremenoslovci so celotno Slovenijo za jutri obarvali v rumeno, le da so popoldne opozorilu o padavinah dodali še nekaj stvari. Na severozahodu države bo tako v 24 urah padlo med 40 in 70 milimetri dežja, zaradi izdatnejših padavin lahko narastejo manjše reke in vodotoki. Svarijo pa tudi pred sneženjem – višje v gorah lahko zapade tudi do četrt metra snega. Za jugozahod države so napovedali do 50 milimetrov dežja in izdatne padavine, pa tudi veter, ki bo pihal s hitrostjo do 70 kilometrov na uro. Mogoče so tudi krajevne nevihte, pri čemer lahko pride do nalivov in kakšnega udara strele.

Po najbolj črnih napovedih lahko lokalno zapade tudi do 100 milimetrov dežja v 24 urah, snežna meja pa se bo precej nizko spustila zlasti v alpskih dolinah, tako da lahko čez dan marsikje pričakujemo pobeljeno pokrajino.

Poglejte si, kje bo v četrtek najbolj padalo (vir: Arso):

Petek bo pretežno oblačen, občasno bodo še krajevne padavine. Kislo bo tudi še za konec tedna.