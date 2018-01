Otrokovo obiskovanje šole prinaša otroški dodatek

LJUBLJANA – Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je vlada proti koncu lanskega leta vložila v zakonodajni postopek, je nepopustljiv do staršev, katerih otroci ne obiskujejo osnovne šole iz neupravičenih razlogov. Po predlogu namreč ne bodo dobili otroškega dodatka.

Če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole, eden od staršev po predlogu ne bo upravičen do otroškega dodatka, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po njihovem opozorilu je treba namreč vedno gledati na največjo korist otroka, »in ta je vsekakor, da otrok obiskuje osnovno šolo, ki je tudi obvezna«.

Starši morajo po njihovih navedbah poskrbeti za otrokove koristi. »Če ne poskrbijo, da otrok redno obiskuje osnovno šolo, se poraja dvom tudi, ali bo otroški dodatek, ki je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka, porabljen za te namene,« so pojasnili razlog za predlagano spremembo.

Republiški inšpektorat za šolstvo in šport je v poročilu za leto 2016 znova izpostavil problematiko neobiskovanja pouka predvsem pri romskih otrocih. Po noveli zakona o osnovni šoli je neobiskovanje pouka od 1. septembra 2008 opredeljeno kot kršitev zakona in sankcionirano kot prekršek. Inšpektorat je odtlej uvedel že 698 postopkov proti staršem otrok, kar predstavlja 63 odstotkov vseh obravnavanih prekrškovnih postopkov, izhaja iz letnega poročila.

Proračunski dokumenti za letošnje leto so sicer sprostili še zadnji varčevalni ukrep pri otroškem dodatku, saj ga bodo dobili tudi tisti iz sedmega in osmega dohodkovnega razreda.

Če starša skupaj zaslužita neto med 2637 in 3379 evri, se pri otroškem dodatku uvrstita v sedmi dohodkovni razred. Če pa skupaj zaslužita med 3379 in 4079 evri, se uvrstita v osmi dohodkovni razred. Na ministrstvu pričakujejo, da bo do otroškega dodatka od letos upravičenih še približno 50.000 otrok. Ti se bodo pridružili približno 250.000 otrokom, ki so dodatek dobivali že prej.

Za izplačilo otroških dodatkov je v proračunu za letošnje leto predvidenih 237 milijonov evrov.