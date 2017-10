Otrokom so igrišče spremenili v skladišče

LENDAVA – V občini Lendava, kjer na veliko investirajo in pogosto brnijo gradbeni stroji in mehanizacija, so meščani često jezni, da ne morejo uporabljati različnih mestnih površin ali pa jim je gibanje tam onemogočeno. Lendavska občina je zdaj za potrebe večjega gradbenega posega, ki bo rešil težavo odvodnjavanja meteorne vode ob večjih nalivih iz gričevnatega predela mesta, športno igrišče tik ob nekdanji stavbi DOŠ II uporabila za nekakšno skladiščenje cevi in izkopanega materiala ter za parkirišče za gradbeno mehanizacijo. Bližnjim prebivalcem to seveda ni všeč, nestrinjanje so pokazali tudi z napisom Igrišča ne damo!, ki naj bi ga napisali otroci, ki so se tam zbirali, družili in igrali.

