Otrokom nove torbe pa tudi lačni ne bodo

PONIKVA – Malo manj kot dva meseca sta minila od takrat, ko smo obiskali Srečka Metličarja, očeta samohranilca, ki skrbi za pet mladoletnih otrok, te mu je po uradni poti dodelilo sodišče. Takrat, ko smo jih obiskali prvič, na Ostrožnem pri Ponikvi, kjer je Srečko pred tremi leti kupil posest in začel iz nič, smo bili ob obisku prijetno presenečeni, ko smo se na lastne oči prepričali, da mu je uspelo iz bivalnika narediti toplo zatočišče. Iz kontejnerja oziroma železne garaže, velike 3 x 6 metrov, je postavil dom, v katerem so otroci srečni in sproščeni. Tudi zato, ker stoji sredi narave in imajo lahko zato številne živali pa velik vrt, na katerem si pridelajo vse, od zelenjave do krompirja za ozimnico. Za vrt skrbi najstarejša med dekleti, Valentina, ki se že odlično znajde tudi v kuhinji. A dom bi oče Srečko želel še povečati in dvigniti v mansardo, da bi imeli otroci Timi, Katarina, Valentina, Rebeka in Klemen več prostora kot zdaj, ko je v sobicah komaj dovolj prostora za dva pograda in manjšo omaro za oblačila.



Les bi jim še prišel prav



Ko smo bili pri Metličarjevih prvič, se je poletje šele dobro začelo. Zato smo se pogovarjali tudi o tem, kako bodo otroci, stari od šest do šestnajst let, kolikor jih šteje najstarejši Timi, preživeli počitnice. Zdaj je jesen in prag osnovne šole je prestopila tudi najmlajša Katarina. Očeta je takrat še najbolj skrbelo, kako ji bo kupil novo šolsko torbo, ki bo drobni Katarini dajala dovolj trdno oporo. Saj veste, treba je misliti tudi na hrbtenico in na to, da slaba in težka torba ne bi kvarno vplivala na njeno zdravje in nadaljnji razvoj. In odziv naših bralcev je bil neverjeten. Ne le ene, kar pet novih šolskih torb so prejeli, tako da so vsi Metličarjevi letos v šolo odšli vsak z novo. Pa ne le torbe. Veliko vas je prispevalo tudi denar v Krambergerjev sklad in z nakazili se je v njem nabralo 2000 evrov. Na splošno je bil odziv neverjeten, saj so se nekateri ljudje, in to iz vseh koncev Slovenije, Metličarjevim javljali tudi osebno in povprašali očeta, kaj bi najbolj potrebovali. Javil se je tudi gospod Matjaž Jožef iz Biča v občini Veliki Gaber, ki jih je povabil za en teden na počitnice na Pagu, kjer ima apartma. Do tja in nazaj jim je bil pripravljen kriti celo stroške bencina in tam seveda poskrbeti tudi za hrano in vse drugo. A na žalost letos tega niso mogli izkoristiti, pa so se dogovorili, da bodo to realizirali drugo leto. »Skratka, odziv je bil res neverjeten. In čisto vsem se, za vsak evro in drugo pomoč, iz srca zahvaljujem,« je v imenu vseh otrok poudaril oče Srečko, ki bo z denarjem poskušal do zime postoriti še kaj v domu in tudi okoli njega. »To poletje je bil najstarejši Timi zelo priden, saj sva utrjevala oporni zid pod našim domom, obenem pa uredila klet, v kateri bomo lahko hranili ozimnico,« nam pove Srečko. In doda, da je že kupil ploščice, ki jih mora le še položiti v bivalni prostor, v katerem imajo dolgo jedilno mizo in sedežno garnituro. »Žal mi to še ni uspelo. Saj kar naprej nekaj delam, dneva pa je čisto prehitro konec. Ampak, ploščice so in čakajo le na to, da jih položim,« pove Srečko, ki je že uredil lično kuhinjo, v kateri se najpogosteje zadržuje Valentina. Srečko pa pove še, da bi mu še najbolj prav prišlo nekaj lesa: »Tega najbolj potrebujem, ker je že zdaj vsa hiša iz lesa. Le prostor, v katerem je peč in služi kot kurilnica, je zidan. Zelo pa sem hvaležen tudi prostovoljcem Sibahe, saj nam vsake toliko časa priskrbijo nekaj hrane, in tako nam lahko tisti mesec, ko to dobimo, ostane nekaj več denarja za kaj drugega. Žal pa denarja, po plačilu položnic, vedno prehitro zmanjka.«



Živali jim veliko pomenijo



Srečko je prej vseskozi delal. Preden je postal samohranilec, je pri zasebniku opravljal krovska pa tudi kamnoseška dela. Ko je ostal z otroki sam, to ni šlo, saj bi bili tako prepuščeni sami sebi. Med tednom sta sicer zdaj doma le tretješolec Klemen in sedmošolka Valentina, ki obiskujeta šolo v Ločah. Petošolka Rebeka, najmlajša Katarina in najstarejši Timi pa obiskujejo šolo v Slovenski Bistrici in med tednom bivajo v internatu. Med pogovorom je pes Tiger z glasnim laježem naznanil, da se hiši bliža še en avtomobil. Ko je ta obstal, se je izkazalo, da sta v njem kar dve obiskovalki, Verica Štante in Jasmina Galinec, članici Društva proti mučenju živali iz Celja, ki sta prišli pogledat, kako se imata mucka, ki so ju že poleti pripeljali k Metličarjevim, ker so si ju zaželeli otroci. Tudi onidve sta pripeljali s seboj nekaj hrane za živali in obljubili, da to ni njun zadnji obisk. Otroci so bili še posebno veseli in presenečeni obenem, ko so pred seboj zagledali Jasmino, ki se je dobro spomnijo iz televizijskega šova Kmetija: Nov začetek. In veselje jih je bilo opazovati, kako so pestovali vsak svojega zajčka pa tudi prepelice, da o muckah in psu ne govorimo.