Otroci že dvajset let v kontejnerju

ČRNOMELJ – »Vrtec Majer je treba zapreti, ker ne ustreza niti minimalnim standardom. Županjo Mojco Čemas Stjepanovič bomo poklicali na odgovornost, saj je, namesto da bi na začetku priznala, da je tukaj občina naredila občutno premalo, oziroma takoj začela iskati rešitev našega problema, več energije porabila za dokazovanje nečesa, česar ni. Izredno nas žalosti dejstvo, da županja še vedno zavaja, ne išče rešitev, naši otroci pa še vedno obiskujejo vrtec, ki od 1. decembra lani sploh ne bi smel več delovati. Sprašujemo se seveda, ali ni to zrelo celo za kakšno kazensko ovadbo,« poudarja Darjan Grudnik, eden od staršev 31 otrok, ki obiskujejo vrtec Majer v Črnomlju, ki je že več kot dve desetletji v bivalnem zabojniku, umeščen v obrtno cono, nasproti propadajoče kasarne. Kot oče je seveda zadovoljen z ugotovitvami inšpekcije, saj so potrdile slutnje staršev, kaj je v vrtcu na Majerju neskladno s pravilniki in zakoni. »Podobne ugotovitve sem županji predstavil že oktobra, pa me ni vzela resno,« je dodal Grudnik.

20 let so že malčki v neprimernem zabojniku.

Več kot 20 let je ta enota črnomaljskega vrtca začasna rešitev, vsa leta so starši s cmokom v grlu in vedoč, da je takšen vrtec v 21. stoletju nedopusten, vozili malčke v te že na videz neprimerne prostore, a so se tolažili z upanjem, da bo moral biti njihov otrok v tej enoti le eno leto, potem bo šel lahko v druge. A jeseni je staršem prekipelo. Dovolj jim je bilo, na nevzdržne razmere so opozorili javnost, spisali peticijo, podnjo zbrali več kot 600 podpisov, vrtec pa je pod drobnogled vzel tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport in že 12. decembra lani ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris te enote črnomaljskega vrtca iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov.

