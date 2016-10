Otroci niso zbiralnica všečkov

Družabna omrežja – le kdo jih danes ne uporablja! Všečke in odzive zbira staro in mlado. Zdi se, da je objavljanje popolnih fotografij postalo tekmovanje v tem, kdo bo zbral več všečkov. Ob pregledovanju objav naših virtualnih prijateljev lahko že z bežnim preletom ugotovimo, da številni ne razmišljajo preveč, kaj objavijo. Predvsem starši so tisti, ki v zanosu in ponosu mnogokrat prehitro objavijo fotografijo svojega malčka, ki je prvič sedel na kahlico, se prvič okopal, popackal s hrano do ušes ali kaj podobnega. Danes ljubke in smešne fotografije, ki se znajdejo na spletu, pa se lahko za tega otroka čez nekaj let spremenijo v pravo nočno moro. In prav temu smo bili pred kratkim priča v sosednji Avstriji, kjer 18-letno dekle zaradi takšnih objav na facebooku toži svoje starše.



Da bi se to lahko kaj kmalu zgodilo tudi v Sloveniji, je prepričan specialni pedagog, strokovnjak za vzgojo Marko Juhant. »Glede na to, da imajo otroci obilo izkušenj s tem, kako starši tekajo okoli pravnikov, se bo to gotovo zgodilo tudi pri nas. Starejši najstniki hočejo dokazati svoj prav, in to je ena izmed poti, da to storijo. In imajo prav. Če je otroka sram, je treba te posnetke takoj umakniti,« je prepričan Juhant. V avstrijskem primeru se je družina znašla na sodišču zato, ker oče in hči nista našla soglasja. On vztraja, da so njene fotografije njegova last, zato lahko z njimi počne, kar ga je volja. In prav na to je opozoril tudi Juhant. »Starši imajo občutek, da so otroci njihova last, da lahko z njimi počnejo, kar hočejo. Ker je to njihova lastnina, se tako divje tudi odzivajo, ko hočejo o njej odločati drugi, denimo učitelji. Če potegnemo črto, so njihovi odzivi povsem nerazumni,« meni Juhant.

