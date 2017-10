Otroci barvali za tiste, ki nimajo za hrano

Prvi oktober je bil dan, ko se je znova pokazalo, da se tudi potrpljenje splača. Ne nazadnje je slabo vreme popustilo in na lepo, sončno prvo oktobrsko nedeljo se je množica obiskovalcev udeležila dobrodelnega Čarobnega dne v Arboretumu Volčji Potok.

Na pet hektarjev veliki lokaciji, ki se je spremenila v park rajanja, se je ves dan med 10. in 18. uro dogajalo še in še pisanega. Odprtje sta popestrila sprevod maskot in Mestna godba Kamnik z mažoretkami Veronika. Za otroke je bilo poskrbljeno z igro, zabavo, sprehodi, ogledom razstave metuljev, dinozavrov in kitov, organiziranih je bilo tudi več kot 100 delavnic, predavanj in drugih aktivnosti v različnih deželah. Prav za to priložnost so bile namreč pripravljene prav posebne tematske dežele Pike Nogavičke, Rdeče kapice, čebelice Maje, Janka in Metke in Petra Pana.

Vsak je tako po željah lahko užival v gledaliških maskah, na športnih poligonih, plezal po drevju, sodeloval v plesnih igrah, spoznaval glasbila, se učil o petju, boksu, sabljanju, akrojogi, prehrani, higieni, najbolj zvedavi ali pogumni pa so se lotili učenja kitajščine in kitajskega kung fuja. Prireditev so obiskali pravi lipicanci, ki so jih otroci in odrasli lahko zajahali. Sončen dan je naravnost vabil h gibanju in teku, zaradi česar so se otroci pomerili v urnosti nog na 300 metrov.

Pet hektarjev so spremenili v en sam park rajanja.

Na voljo je bilo tudi druženje z znanimi slovenskimi glasbeniki. Otroci so se lahko pogovarjali in prepevali z Rebeko Dremelj, Samuelom Lucasom, Nušo Derenda, Trkajem, Rok'n'bandom in Nipkejem, Alenka Gotar pa je poleg nastopa poskrbela še za pravo pevsko delavnico. Tiste z največ energije so čakali plesni nastopi z Artifex, F&B Acrobatics, Športnim društvom Moste, Leaders United in drugimi, potekala je tudi prava zabava z Zdravkom Lidlom, ki skrbi za ozaveščanje otrok in staršev glede zdrave in uravnotežene prehrane.

Prav vsi so seveda željno čakali torto, za katero nisi nikoli preveč sit.

Razrezali in razdelili so jo organizatorka Barbara Novak skupaj z ministrico Anjo Kopač Mrak, županom občine Kamnik Marjanom Šarcem in direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, vsi skupaj pa so zapeli Čarobnemu dnevu še voščilo za rojstni dan.

Na osmem rojstnem dnevu omenjene prireditve v Arboretumu, sicer jih je v Sloveniji in na Hrvaškem doslej bilo že 28, se je trlo rekordnih, več kot 25.000 obiskovalcev. Visoki obisk je pomemben tudi zaradi dobrodelne note prireditve. Trgovski center Lidl je zbiral pomoč za Zvezo prijateljev mladine Slovenije, pri čemer so sodelovali tudi najmlajši. Pomagali so pri ustvarjanju največje slovenske pobarvanke, XXL-pobarvanke z Lidlom, velike kar 32 kvadratnih metrov. Vsak od otrok, ki je pri njenem nastajanju primaknil svoj delček, je prispeval po evro. S sredstvi, zbranimi s pobarvanko, bodo kupili in darovali hrano socialno šibkim družinam.