Ostra izjava ZZB NOB: Častiti ustaše, je žalitev vseh borcev proti fašizmu in nacizmu

LJUBLJANA – V Zvezi združenj borcev NOB so se danes z ogorčenjem odzvali na dogajanje okoli prenosa posmrtnih ostankov žrtev iz Hude jame. Po njihovih navedbah gre za ustaše, zato ne vidijo smisla, da bi za njihovo identifikacijo porabljali proračunski denar. "T. i. sprava se je sprevrgla v širjenje sovraštva," so ostri.

»Častiti ustaše, jih imenovati junake, jim polagati vence, je žalitev našega boja za svobodo, žalitev vseh borcev proti fašizmu in nacizmu, je ne nazadnje tudi žalitev naših zaveznikov v drugi svetovni vojni,« menijo v zvezi združenj borcev (ZZB) in dodajajo, da je njihova dolžnost o tem obvestiti zavezniške veteranske organizacije.

Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, laži in potvarjanje zgodovine gradijo med nami zidove. Po njihovih trditvah je ZZB že večkrat poudarila, da je treba vse mrtve, ne glede na to, kako in zakaj so umrli, spoštljivo pokopati. "Vsakdo ima pravico do groba in imena na njem. Iz prekopa delati politične spektakle pa je podlo dejanje. Je netenje sovražnosti," so prepričani in ocenjujejo, da sprava med Slovenci postaja iluzija.

Dodali so, da je vznemirljivo nevarna prisotnost visokih osebnosti države in vlade, ki vzbujajo vtis popolnega strinjanja z dejanji belogardistov in tako imenovanih domobrancev. Ker se udeležijo tudi partizanskih spominskih slovesnostih, po njihovem mnenju izenačujejo tiste, ki so se bojevali za obstoj slovenskega naroda, z izdajalci.

»Huda jama je že nekaj časa priložnost za blatenje borcev, ki so se bojevali proti fašizmu in nacizmu, ter za opravičevanje izdaje lastnega naroda,« še menijo v ZZB, ki v sporočilu opisujejo dogodke v času pred kapitulacijo Nemčije, ko je do teh pobojev prišlo.

Tudi Pahor na slovesnosti

O morebitni identifikaciji mrtvih ustašev naj se slovenska oblast pogovori in dogovori s hrvaško oblastjo, predlagajo v ZZB. Sklenili so, da je Inštitut za novejšo zgodovino je pripravil poimenski register vseh Slovencev, umrlih zaradi druge svetovne vojne, teh je nekaj več kot 98.000 tisoč.

V začetku oktobra je pred pričetkom prenosa posmrtnih ostankov iz Hude Jame v Spominski park Dobrava potekala pietetna slovesnost, katere se je poleg cerkvenih dostojanstvenikov in nekaterih drugih politikov udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Ocenil je, da je s tem Slovenija začela pomembno reševati enega najbolj dramatičnih zgodovinskih izzivov.