Ostali tveganje za konflikte, dolgonoga Lidia naj bi dobila mandat

LJUBLJANA – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) naj bi danes vendarle imenoval predsednika uprave s polnim mandatom. SDH namreč trenutno začasno vodi Lidia Glavina. Na dnevnem redu bo tudi izbor člana uprave, a naj bi se nadzorniki na sami seji odločili, ali bodo opravili tudi to imenovanje. Seznanili naj bi se še s postopkom prodaje NLB.

Jazbec odšel

SDH je razpis za predsednika in člana uprave objavil v drugi polovici lanskega oktobra, potem ko je poleti po neuspelem poskusu menjave nadzornikov Luke Koper odstopil dotedanji prvi mož upravljavca državnih naložb Marko Jazbec, oktobra pa je nato po ponavljajočih se informacijah o nesoglasjih sporazumno iz uprave odšla članica Anja Strojin Štampar. Sredi julija je vodenje SDH za šest mesecev začasno prevzela nadzornica Glavina. Poleg nje v upravi holdinga sedi še Nada Drobne Popovič.

Ker nadzorniki januarja še niso imeli vseh podatkov iz dodatnih preverjanj kandidatov, ki so prišli v ožji izbor, so Glavini do imenovanja novega vodstva podaljšali začasni mandat. Glavina lahko sicer po zakonu kot nadzornica, ki jo je imenoval državni zbor, holding začasno vodi največ 12 mesecev. Glavina naj bi bila po poročanju medijev sicer najresnejša kandidatka, da na čelu SDH ostane poln štiriletni mandat.

Tveganja za konflikte

Manj gotovo je po poročanju časnika Delo imenovanje člana uprave. Po podatkih časnika profili izbranih kandidatov v različnih kombinacijah kažejo preveč tveganj za konflikte, zato obstaja možnost, da se za imenovanje člana uprave še ne bodo odločili.

Nadzorniki se bodo predvidoma seznanili tudi s postopki pri prodaji NLB in z nadaljnjo časovnico. Po nekajmesečnem zatišju zaradi opozoril o tveganjih zaradi nekaterih odprtih pravnih vprašanj, zaradi katerih se je tehtala tudi možnost prošnje Evropski komisiji za odložitev roka za prodajo banke, je v prihodnjih tednih pričakovati okrepitev aktivnosti za prodajo treh četrtin banke po načelu javne prodaje delnic (IPO).