Ostala je še brez preživnine za otroka

JESENICE – Tolikokrat že slišano: »Ostala sem sama. Plačevala sem tiste položnice, ki sem jih zmogla, drugo se je zamaknilo. Preprosto ni šlo. Ne gre. Poskušam poskrbeti najprej za otroka, potem je vse drugo. Doklade, ki jih prejemam za hčerko in sina, gredo popolnoma do zadnjega centa za njune potrebe.« Maja Pristov živi v urejenem, a majhnem stanovanju na Jesenicah.



Mama samohranilka nam pove, da je njihova edina možna streha nad glavo last Stanovanjskega sklada RS. »Stanovanja že nekaj časa ne morem redno plačevati, torej to pomeni, da ne morem pokrivati tekoče stanarine.« Počasi so se neplačani računi nakopičili in pred dvema letoma je od Stanovanjskega sklada RS prišlo pisanje, da bodo vložili predlog za izvršbo. »Takrat sem iz vsega zapisanega razbrala, da bi morali jaz in moja dva otroka izprazniti stanovanje. Torej bi nas postavili na cesto ali, kot se reče strokovno, bi nas deložirali. Tako so mi pojasnjevali v pismu. Vendar pozneje izpraznitve ni bilo. Poklicala sem jih in povprašala, kako in kaj, predvsem pa sem jim povedala, da se je bivši mož izselil, da je bila pogodba napisana nanj in naj mi napišejo novo, na moje ime.« Do danes je še ni prejela, le toliko so ji razložili, da bo morala na sodišče. »Še to mi je bilo povedano, da če hočem ostati v stanovanju, moram poplačati celoten dolg do njih, kar znaša 3350 evrov.«



Tudi brez preživnine



Že od ne tako preveč visoke plače ji že nekaj časa trgajo vsak mesec po stotaka. Maja skomigne z rameni: »Več mi pa že ne morejo.« Pred časom je od sodišča prejela obvestilo, da nekdanji mož ne more plačevati mesečne preživnine za otroka, sina in hčer. Maja pove, da je njen nekdanji mož prijavljen na zavodu kot nezaposlen: »Tako da mu nimajo od kod trgati. Ostala sem sama z dvema otrokoma in z le enim dohodkom. Ko sva se razhajala, mi je rekel, da raje pusti službo, kot da bi mi kaj nakazoval za otroka, in to se je tudi zgodilo. Z njim nimam nobenih stikov, kar jih ima, jih ima hčerka.«



Mamica dveh odraščajočih otrok nam razloži, da plačo prejema v dveh delih: »Iz meseca v mesec ne vemo, kdaj jo bomo dobili in koliko. Dogajajo se odpuščanja. Imam srednjo poslovno izobrazbo, prej sem delala v podjetju ITC, potem so to zaprli in nas je prevzela druga firma. Konec februarja bodo spet odpuščanja.« Vodstvo jim je sporočilo, da bodo najprej na cesto poslali te, ki so zaposleni prek agencije, in šele nato druge delavce. A negotovost ostaja.



Ob seštevanju mesečnih stroškov, vseh teh, ki jih razumevamo kot tekoče, nastane vsota okoli 480 evrov, evro gor ali dol. »Moja plača znaša okoli 600 evrov, natančneje, zadnja je bila 604 evre. Položnice dajem na kupček in jih plačujem, kot le lahko. Veseli me dejstvo, da mi boste pri Slovenskih novicah pomagali poplačati strošek decembrskega ogrevanja, ki znaša skoraj 140 evrov. Za plačilo od decembrskih stroškov mi ostaneta še najemnina in komunala, vsega skupaj je prek 200 evrov.«