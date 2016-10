Osem samskih moških iz Eritreje preselili v Slovenijo

LJUBLJANA – V azilni dom na Viču v Ljubljani so danes pripeljali skupino osmih samskih moških iz Eritreje. Gre za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito in so preseljene v okviru projekta premestitve. K nam so prišli iz sosednje Italije, od koder so njihov prihod ministrstvu za notranje zadeve tudi najavili.

Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da se bo uradni postopek sprejema prošenj za mednarodno zaščito predvidoma pričel v sredo zjutraj: »Vsi bodo do zaključka postopka tam tudi bivali.«

Do zdaj je bilo v Slovenijo premeščenih 83 oseb, in sicer 23 državljanov Eritreje iz Italije ter 43 državljanov Sirije in 17 državljanov Iraka iz Grčije.