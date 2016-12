Osem milijonov za upokojence

LJUBLJANA – Novi predsednik Zdusa, nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik, je s pobudo za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z upoštevanjem katere naj bi država omogočila zvišanje najnižjih pokojnin za upokojence, ki so imeli 40 let delovne dobe, torej tako imenovano polno dobo za upokojitev brez dokupa let, predvčerajšnjim podrobneje seznanil predsednika vlade dr. Mira Cerarja. Potem ko sta s Sušnikom družno, četudi ad hoc proučevala možnosti nadaljnjega tvornega sodelovanja med vlado in Zdus »v skrbi za slovenske upokojence«, je Cerar predsedniku Zdusa obljubil, da bo že včeraj pobudo predstavil še koalicijskima partnericama. Zanimivo, kaže, da Cerar bodisi (še) ni vedel bodisi ga tisti, ki bi ga morali, niso obvestili, da sta se Židanov SD in Erjavčev Desus že prejšnji teden prav o tej pobudi posvetovala s predstavniki vodstva Zdusa ter da so se vsi trije, ja, celo že dogovorili, da bodo vsekakor proaktivno (?!) pristopili k zagovarjanju in uresničitvi navedene Zdusove pobude. Ups.

