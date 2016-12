Osebje je tisto, ki naredi topel dom

PORTOROŽ – Včeraj se je s portoroško slavnostno prireditvijo, na kateri so nagrajencem podelili priznanja za najtoplejše domove starejših 2016, zaokrožila uspešna akcija časopisne hiše Delo Najtoplejši domovi starejših 2016, o poteku katere se je še največ poročalo na straneh Super 50, mesečne priloge Dela in Slovenskih novic. Priloga izhaja vsak prvi ponedeljek v mesecu, ko jo, kot rečeno, dobite skupaj z Delom in Slovenskimi novicami. Akcijo sta zaradi njenega namena in pomena podprla tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Letošnja glavna podeljevalka Delovih priznanj nagrajenim domovom starejših je bila ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, pridružili so se ji tudi prokuristka družbe Delo Nataša Luša, glavna direktorica družbe Delo mag. Irma Gubanec in predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih domov Slovenije Zoran Hoblaj.



Dvema po dve priznanji



Priznanja je prejelo osem domov, ki jih je izbrala strokovna komisija, posebno priznanje pa tisti štirje, ki so jim največ glasov namenili bralke in bralci priloge Super 50. Le dva domova sta prejela obe priznanji: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Dom starejših občanov Radenci (Dosor). Sicer pa so priznanje strokovne komisije kot najtoplejši domovi starejših v letu 2016 prejeli tudi celjski Dom ob Savinji, Dom starejših občanov Fužine, Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec, Dom dr. Jožeta Potrča iz Poljčan z enoto Slovenska Bistrica, Dom starejših Šentjur in Dom starejših občanov Trebnje. Posebno priznanje sta kot najtoplejša domova starejših v letu 2016 po izboru bralk in bralcev priloge Super 50 dobila še dva domova: Center starejših Notranje Gorice in Dom starejših Na Fari iz Prevalj.



Nagrajence in vse druge udeležence portoroške prireditve je v imenu Delovega marketinga, tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pozdravila tudi Estera Lah Poljak, ki ni skrivala, da ji je všeč poudarek urednika priloge Super 50, da se je bilo smiselno odločiti za takšno akcijo tudi zato, da bi »izkoreninili razmišljanje, da so domovi za starejše nekakšna zadnja postaja, (ne)nujno zlo, in vzpostavili zavest o tem, da so lahko domovi ustrezen nadomestek življenja doma, v družinskem krogu, da so nov dom, da dejansko so dom«. »Že na začetku akcije smo se strinjali, da na dobro počutje starejših v domovih bolj kot vse drugo vpliva občutek topline, sočutja, prijaznosti in pozornosti, tisti občutek domačnosti, ki življenje uporabnika storitev neke ustanove poveže z občutki (njegovega) doma. Zato smo pri izboru izpustili standarde, ki jih morajo domovi izpolnjevati že po zakonu, in iskali mehke dejavnike, drugačne, izvirne prakse, ki jih lahko izvajajo po svoje in ki resnično vplivajo na tako želeni občutek topline...« je dejala.



Ključna je prijaznost



V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, v kateri so bili vršilec dolžnosti odgovornega urednika priloge Super 50 Grega Kališnik, dr. Jana Mali s fakultete za socialno delo, Jaka Bizjak iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter Špela Isop in Tomaž Čebulj z ministrstva za delo, je časopisna hiša Delo že konec letošnjega aprila vse slovenske domove upokojencev oziroma starejših pozvala, naj sodelujejo v akciji ter v svojih prijavah čim natančneje opišejo svoj nabor dobrih, inovativnih praks, ki jih izvajajo (s stanovalci, zaposlenimi, sorodniki, prostovoljci) ali v sodelovanju z lokalno skupnostjo, pri medgeneracijskem sodelovanju in podobno. Že do začetka junija sta se na vabilo odzvali kar dve tretjini domov in strokovna komisija je lahko med 66 prijavljenimi domovi izbrala tiste, ki zagotavljajo (ponujajo) dodano vrednost, ki jo v njih živeči upokojenci še posebno cenijo oziroma so nad njo celo navdušeni. Sčasoma se je izbor skrčil na osem domov in vsi ti so nazadnje prejeli priznanje najtoplejši domovi starejših 2016 po izboru strokovne komisije.



No, jeseni je uredništvo priloge Super 50 v sklopu priljubljene akcije za pomoč prosilo še svoje bralke in bralce. Pozvalo jih je namreč, naj še sami glasujejo za tisti dom, ki je v njih vzbudil zares poseben občutek topline in domačnosti, ter pri tem tudi navedejo, kako in zakaj jih je prav ta dom navdušil. Po pošti in prek spleta je potem na Delov naslov prispelo več kot 2500 glasovnic, na podlagi proučitve katerih so se najbolj priljubljeni štirje domovi nazadnje uvrstili med prejemnike priznanj za najtoplejše domove starejših 2016 po mnenju bralcev. Večina glasujočih je kot ključni razlog, zaradi katerega neki dom starejših velja za najtoplejšega, navajala predvsem prijaznost in ustrežljivost tamkajšnjega osebja. Uspešna akcija Najtoplejši domovi starejših se bo nadaljevala v prihodnjem letu, ko bo nadgrajena, izpopolnjena in še privlačnejša za vse sodelujoče ter tudi za bralke in bralce Dela in Slovenskih novic.

Že leta 2017 o dolgoročni oskrbi



Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v nagovoru zbranim na portoroški prireditvi, na kateri so podelili 12 priznanj (osem priznanj strokovne komisije in štiri priznanja po izboru bralcev priloge Super 50) za najtoplejše domove starejših v letu 2016, marsikoga najbrž presenetila z obljubo, da bo predvidoma že prihodnje leto, ne samo pripravljen, najverjetneje tudi že sprejet sistemski zakon o dolgoročni oskrbi za vse tiste kategorije državljanov, ki jo potrebujemo, torej tudi za upokojence. V tem hipu, je dodala, sicer še ni znano, ali bo skrb za dolgoročno oskrbo v pristojnosti ministrstva za zdravje ali ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi ona.