Orban interneta  pa le ni obdavčil

Ministrstvo za kulturo in njegovi snovalci Strategije razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 se med drugim zavzemajo za obdavčitev dostopa do interneta. Ja, medijem in posredno državljanom želijo menda pomagati z domnevno povsem dobronamerno obdavčitvijo dostopov do svetovnega spleta. Slovenska država naj bi potem (prav z denarjem, ki ji ga bo uspelo zbrati s takšno novo obdavčitvijo) končno lahko zagotovila preživetje ogroženim, deficitarnim medijskim vsebinam: zlasti vsebinam s področja kulture, znanosti, izobraževanja itn., ki za večino državljanov niso več tako zelo ali vsaj niso preveč zanimive ter ki bodo – ker se razmere, v katerih živimo, spreminjajo in mi z njimi – v prihodnosti še manj. Bo zdajšnji slovenski vladi uspelo »zavrteti Zemljo nazaj« (preprečiti, da bi nekatere vsebine sčasoma bile vse manj zanimive, druge pa vse bolj)? Na ministrstvu za kulturo očitno verjamejo, da ji to lahko uspe. Po obdavčitvi dostopa do svetovnega spleta naj bi namreč denar namenila za spodbujanje tistega novinarskega dela, ki je po njeni strokovni (zares strokovni ali politično strokovni?) presoji iz tehtnih razlogov zaželeno.

