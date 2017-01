Oranžno opozorilo: Zaščitite zlasti glavo in roke

LJUBLJANA – Po dneh, ko smo se že privadili mraza, vremenoslovci danes opozarjajo, da bo precej mrzlo še par dni. »Do vključno srede, 11. 1., po Sloveniji še pričakujemo zelo nizke zimske temperature,« so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Ponoči se bo od vzhoda pooblačilo tudi v osrednji Sloveniji, ponekod bo občasno rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –11 do –6, v krajih z burjo malo pod 0 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo večji del dneva oblačno, tu in tam bo naletaval sneg. Ponekod na vzhodu se bo popoldne oblačnost že trgala. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Proti večeru bo tudi drugod začela oblačnost razpadati. Najvišje dnevne temperature bodo od –7 do –4, na Primorskem do tri stopinje.

Oranžno opozorilo

Slovenija je za sredo obarvana v oranžno, torej gre za opozorilo druge stopnje.

Zelo nizke temperature bodo namreč vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. »Priporočamo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej zaščitite glavo in roke. Uporabljajte bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim zagotovite zavetje pred mrazom, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano,« so zapisali vremenoslovci.