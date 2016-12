Oranžno opozorilo: danes bo v zraku še več nevarnih delcev

LJUBLJANA – Danes in jutri lahko pričakujemo visoko stopnjo onesnaženosti zraka z delci PM10 v dolinah in kotlinah celinske Slovenije. Na Obali bo onesnaženost nizka. Visoke ravni delcev so posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer. Ob prehodu v leto 2017 se bo onesnaženost z delci še dodatno povečala zaradi ognjemetov, so zapisali na spletni strani agencije za okolje.

Za Ljubljano, Celje, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje so izdali oranžno opozorilo, za Hrastnik, Kranj, Novo Gorico, Maribor in Mursko Soboto pa rumeno.

Rumeno in oranžno

Kaj pomeni oranžno opozorilo? Z oranžno označijo območja, kjer je velika onesnaženost zraka. Najbolj so ogroženi odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca. Tem svetujejo zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki lahko pričakujejo pogostejšo rabo inhalatorjev. Starejšim ljudem svetujejo zmanjšanje fizičnih aktivnost. Priporočilo za splošno populacijo pa je: vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj in bolečine v žrelu, naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

Z rumeno so označena območja z zmerno onesnaženostjo. Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome, naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.