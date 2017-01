Oranžno opozorilo Arsa: Ostanite v zaprtih prostorih

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) je izdala opozorilo pred močnim severnim vetrom: »Od četrtka sredi dneva do noči na soboto bo zelo vetrovno. V kombinaciji z nizkimi temperaturami bo občutek mraza zelo izrazit.«

Kako močno bo pihalo?

V četrtek bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 km/h, na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 km/h. V petek bodo sunki vetra predvidoma tudi v severovzhodni Sloveniji presegli 70 km/h. Vetru se bodo pridružile tudi precej nizke temperature, tako da bo mraz očitno pokazal svoje zobe.

Kaj se lahko zgodi pri sunkih nad 100 kilometrov na uro?

Kot so zapisali, bodo sunki vetra torej najmočnejši na Primorskem. Tako močan veter lahko lomi veje in podira drevesa ter odkriva strehe. Morda pride do prekinitve pri oskrbi z električno energijo, promet je lahko oviran, gibanje na prostem pa oteženo in nevarno. »Pri gibanju na prostem se izogibajte nevarnih mest. Ne vključujte se v promet, če ni nujno treba. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi,« so zato posvarili vremenoslovci.

Na močan veter se lahko vsaj malce pripravite tako, da zaprete vsa okna in vrata, avtomobile pa parkirate v garažo ali dovolj stran od zgradb ter dreves. »Pospravite v okolici hiš vse, kar ni čvrsto pritrjeno. Prireditve na prostem naj bodo odpovedane. Pravočasno prenehajte delati na višini. Izvajajo naj se zaščitni ukrepi v šolah in vrtcih,« so še zapisali. Ko začne pihati, ostanite v notranjih zaprtih prostorih, še posebej nevarno pa je lahko v prometu: na mostovih, v usekih, računate lahko tudi na podrto drevje.

Hrvaška in Italija rdeči

Obalni predeli naše južne sosede so v opozorilu obarvani rdeče, preostali del pa je oranžen. Tudi Italija je obarvana rdeče, vendar zaradi temperatur.