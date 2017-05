Optika Zajec preživela tri države in tri vojne

LJUBLJANA – Sredi prve svetovne vojne vihre, 13. novembra 1916, je časnik Slovenski narod v prispevku ob 70-letnici upokojenega sodnega sluge Frana Zajca, izjemno čilega in zdravega, med drugim zapisal: »Jubilant je odlično vzgojil dva sina, izmed katerih je eden stavbni svetnik pri deželnem odboru kranjskem, sedaj c. kr. nadporočnik, drugi pa ugleden ljubljanski obrtnik, urar in trgovec.« Slednji, s polnim imenom Franc Pavlanski Zajec, je ustanovitelj prvega slovenskega optičnega zavoda: »Tako ga je poimenoval. Šele ko so videli, kako Franc uspeva, so mu sledili drugi optiki.«

