Opozorilo: reke bodo naraščale, grozijo zemeljski plazovi

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) je obnovila opozorilo , da bo od danes do ponedeljka zjutraj močno deževalo ter da lahko reke in hudourniki v večjem delu države hitro in močno narastejo. Geološki zavod Slovenije je pri tem opozoril, da se bo s količino padavin povečevala verjetnost proženja zemeljskih plazov.



Arso od petka opozarja, da bo Slovenijo danes zajelo močno deževje, ki bo predvidoma trajalo do ponedeljka zjutraj. Predvsem v nedeljo bodo vmes tudi nevihte z močnimi nalivi, in sicer bodo bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji. Arso je zaradi padavin razglasil oranžno stopnjo vremenske ogroženosti, in sicer za danes popoldne in zvečer za zahodni del države, za nedeljo pa poleg zahodnega dela še za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Za ostale dele države je stopnja ogroženosti rumena.

Obilnejše padavine in s tem tudi hitrejše naraščanje rek pričakujejo ponoči.

Arso je ob 18. uri objavil, da je v 12 urah v hribovitem svetu severne Primorske in na območju Julijskih Alp padlo od 50 do 110 litrov dežja na kvadratni meter, drugod manj. Deževje se bo nadaljevalo do ponedeljka zjutraj, v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bo ozračje nestabilno, pojavljale se bodo tudi nevihte z močnimi nalivi, bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji.

Do ponedeljka zjutraj bo v širokem pasu od Zgornjega Posočja prek Javornikov do Snežnika ter na območju Kamniško-Savinjskih Alp predvidoma padlo še 80 do 160 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Drugod pričakujejo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. Najmanj dežja bo v severovzhodni Sloveniji.

Predvsem v višjih legah bo pihal močan jugozahodni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Meja sneženja bo večinoma nad 2000 metri nadmorske višine, spuščala se bo šele v noči na ponedeljek.

Glede na podatke Arsa ob 18. uri reke v zahodni polovici države naraščajo, zlasti na območjih Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja, na Bovškem, Bohinjskem in Vipavskem. V prihodnjih urah se bo naraščanje rek na teh območjih nadaljevalo, napovedujejo in dodajajo, da lahko pri tem posamezne reke poplavijo.

V noči na nedeljo bodo pričele naraščati tudi reke v južni in osrednji Sloveniji, v nedeljo čez dan pa tudi drugod po državi. Ob nevihtah in močnejših nalivih lahko hitro porastejo manjši vodotoki in hudourniki ter pri tem tudi poplavijo.

V nedeljo bo močneje narasla tudi reka Sava v srednjem in spodnjem toku. Kraške reke v porečjih Ljubljanice in Krke ter reke na severovzhodu Slovenije pa bodo dosegle največje pretoke predvidoma v ponedeljek.

V noči na nedeljo in v nedeljo sredi dneva bo gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale, še opozarja Arso.

Geološki zavod Slovenije je danes objavil opozorilo, da je na območju zahodne in vzhodne Slovenije povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, do plazov pa lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, svetuje zavod.