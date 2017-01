KRANJ, LJUBLJANA – »V sredogorju in visokogorju bodo v petek in soboto razmere še ekstremne. Občutek mraza zaradi nizkih temperatur (od –15 do –22 stopinj C) in vetra bo med –30 in –38 stopinjami C,« so opozorili vremenoslovci v sporočilu, ki so ga objavili na spletni strani.

Policisti pa dodajajo, da bi lahko bili sunki vetra tako močni, da bi prestavili avto.

Mrzlo bo tudi v notranjosti Slovenije in na Goriškem, kjer bodo temperature do nedelje ostale pod lediščem. Jutranje temperature bodo v soboto in nedeljo večinoma pod –10. Zaradi ekstremno nizkih temperatur so izdali rdeče opozorilo za celotno Italijo, z rdečo pa je obarvano tudi obalno območje na Hrvaškem.

Lahko celo prestavi vozilo

Vremenoslovci pa opozarjajo tudi na burjo. »V petek bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju ter v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 km/h, na Primorskem pa bo pihala burja s sunki do 100 km/h,« so zapisali.

Policija pa dodaja, da še vedno ostaja omejitev 80 km/h na zgornjem koncu gorenjske avtoceste zaradi močnega vetra. »Hitrost je omejena v obeh smereh vožnje od Vrbe do Lipc, zelo verjetni pa so občasni močnejši sunki vetra, predvsem na območju Most. Vozniki naj se na tem odseku izogibajo prehitevanju in naj vozijo še posebej previdno ter na zadostni varnostni razdalji, saj močan veter lahko tudi 'prestavi' vozilo,« je v sporočilu za javnost zapisal Bojan Kos iz PU Kranj.