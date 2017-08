Opozorilo pohodnikom: medvedja družina na pohodu

Kako ravnati, če srečate medveda?



– Med sprehodom po gozdu imejte psa vedno na povodcu, v spomladanskem obdobju (maj–junij) pa raje razmislimo o nujnosti sprehajanja s psom v gozdovih na območjih, kjer je stalno prisoten tudi medved (osrednje življenjsko območje rjavega medveda v Sloveniji: Kočevska, Notranjska, Krimsko-Mokrško pogorje, Slavnik, Vremščica, Trnovski gozd, Nanos, Hrušica …).

– Med hojo po gozdu, še posebej če je območje slabo pregledno, bodimo glasnejši, saj s tem medvedu že na daleč sporočimo, da prihajamo, npr. glasno hodimo, prepevamo, žvižgamo, se pogovarjamo, brcnimo kamen, udarimo s palico po deblu drevesa, ni pa treba kričati, da ne motimo 'gozdnega miru'.

– Kadar medveda opazimo od daleč, se mirno umaknimo v smeri prihoda; če medved prihaja v našo smer in nas še ni zaznal, ga z mirnim glasom opozorimo nase in običajno se bo umaknil.

– Ko medveda srečamo v neposredni bližini (tudi medvedke z mladiči), se predvsem potrudimo, da ostanemo čim bolj mirni in ne delajmo hitrih gibov ali krikov, ki bi ga prestrašili; obstanimo in se nato počasi zadenjsko umaknimo.

– Če se medved že zapodi proti nam, mirno obstanimo na mestu; skoraj vedno se bo ustavil, še preden pride do nas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika).

– Za zaščito v primeru napada medveda je učinkovito tudi obrambno razpršilo proti medvedom (»bear pepper spray«), ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah z opremo za aktivnosti v naravi v Sloveniji.

– Nikoli ne tecimo pred medvedom, saj s tem povečamo možnost napada; izjema je, kadar se lahko umaknemo na varno v nekaj korakih.

– Ne zadržujmo se v bližini trupel poginulih divjih ali domačih živali ali neprevidno in nezakonito odvrženih klavniških odpadkov.

– Poskrbimo, da v okolici našega domovanja ni dostopnih virov hrane za medvede (smeti, klavniški odpadki, tropine, nezavarovani čebelnjaki, smetnjaki in komposti), saj ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih vzrokov težav z medvedom.

– Ne približujmo se medvedjim mladičem, tudi če so videti zapuščeni, če pa jih opazimo, se čim prej umaknimo.

– Med oktobrom in majem ne hodimo v bližino medvedjih brlogov in nikoli vanje.

– Nikoli namerno ne ponujajmo medvedom hrane. Dobro je vedeti tudi

– Takojšnje agresivno človekovo reagiranje ob srečanju z medvedom, kot je obmetavanje s kamenjem in z drugimi predmeti, v nekaterih primerih medveda lahko sicer res odžene, vendar se navadno ta v takih situacijah počuti še bolj ogroženega, kar možnost napada močno poveča.

– Medved, ki se dvigne oziroma postavi na zadnje noge, ne izkazuje agresivnosti, ampak želi dobiti le boljši pregled nad okolico. Velikokrat pomaga, če spregovorimo z mirnim glasom; tako bo hitreje spoznal, da ima opraviti s človekom, in se nam bo umaknil.