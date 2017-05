Opozorilo klimatologa: Slovenija bo puščava, prebivalci pa v Srbijo

Je to naša prihodnost? Foto: Reuters

Eden od vodilnih svetovnih klimatologov Parag Khanna iz Singapurja opozarja Evropejce, da podnebne spremembe lahko zelo prizadenejo naš kontinent, poroča Alo.

Če se bo temperatura zvišala za štiri stopinje, se bo morska gladina dvignila celo za dva metra. To pomeni, da bodo obalna področja poplavljena, kar bo prizadelo na milijone ljudi. Tako naj bi Evropa počasi postala puščava, medtem ko bi Kanada, Skandinavija in Sibirija postale žitnice sveta in novi dom za milijone beguncev, ki bi zbežali pred vremensko kataklizmo.

Scenarij za Balkan

Po teh napovedih naj bi Hrvaška, Slovenija in Bosna postala puščavska prostranstva, kjer življenje ne bo več mogoče. Le Srbija naj bi imela možnost preživetja kot vir geotermalne energije.