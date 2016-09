Opozarjajo na veter, močne nalive in nevihte

Za ponedeljek velja tole: Veter maje drevesa, lahko lomi manjše veje (severovzhod in jugovzhod države).

Mogoči so izdatnejši nalivi. Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave. Verjetne so poplave meteorne in zaledne vode. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok (severovzhod države).

Veter maje drevesa in lahko že lomi veje. Ovira cestni promet določenih kategorij in lahko že nekoliko otežuje gibanje. Morje je zmerno vzvalovano (Primorska).

Mogoče so krajevne nevihte (po vsej državi).