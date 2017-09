Opijajo se s tamponi, namočenimi v vodko

LJUBLJANA – Neverjetno, kaj vse si izmisli človekov um v iskanju čim hitrejšega in čim cenejšega opoja! Več let so iz ZDA prihajale vesti, ki bi jih lahko uvrstili v rubriko saj ni res, pa je.

Da se mladostniki vedno bolj opijajo, je stara novica, a če so se šle prejšnje generacije družabno pitje, se je to sprevrglo v tako imenovano takojšnje opitje ali binge drinking po angleško. Tu ne gre več za to, da bi med druženjem malce ali več popili, ampak za to, da si pijan v čim krajšem času, in sicer z enim samim ciljem – biti čim bolj pijan.

Mladostniki so odkrili čudno metodo. Gre za nekakšno alkoholno klistiranje s plastično cevko in pumpico ter vstavljanje v nožnico (ali zadnjično odprtino) v alkohol namočenih tamponov. Seveda je povsem odveč poudariti, da gre za sila nevarno početje, pri katerem alkohol takoj preide v kri in je zato nevarnost zastrupitve zelo velika. Poleg tega z alkoholom prepojeni tampon v nožnici povzroča zelo hude bolečine, močno peče.

