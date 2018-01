Olimpijec ima na svojem drsališču sužnje

Pred dnevi so vdrli na stran Klasinčevega podjetja na facebooku in razširili vest o njegovi plačilni nedisciplini. Foto: Lovro Kastelic

»Umetnostno drsanje mi je omogočilo, da sem v najstniških letih spoznal ves svet!« s ponosom pripoveduje Luka Klasinc, olimpijec, ki je zastopal Slovenijo na njenih prvih zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu leta 1992. Bil je 26. Že takrat je vedel, kaj bo počel po karieri: »Imel bom drsališče!«

Svojeglavi drsalec in zanesenjak je velikopoteznež. Na leto postavi 25 drsališč, a ne le po Sloveniji, tudi po Balkanu in na Madžarskem. To so mogočni organizacijski in produkcijski projekti. Pa so tudi vzdržni?

Ledena dežela

Letošnjo zimo Klasinc oziroma njegovo podjetje Lucky Luka bdi tudi nad Lucky Landom (Ledeno deželo), največjo drsalno deželo v Evropi, ki se razprostira na elitnem zemljišču bodočega potniškega centra Emonike. Celoten prireditveni prostor meri kar 3000 kvadratnih metrov! Ob 1900 kvadratnih metrov velikem osrednjem drsališču z led-žarometi pod ledom, manjšem hokejskem drsališču, ledenih stezah za kerling, ledenem obroču z novoletno smreko in ledenem toboganu ponuja drsališče tudi sodobne pripomočke, kot so v drsališče vgrajeni fotoaparati in radarji hitrosti. Vrednost Ledene dežele naj bi bila blizu dveh milijonov evrov! Je v nekaj zimskih mesecih takšen vložek sploh mogoče finančno pokriti?

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.