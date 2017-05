Oli prehodil 106 km in zbral 3000 evrov

SLOVENSKE KONJICE –V našem časopisu smo pred dnevi napovedali podvig, ki ga je minuli konec tedna 32-letni Konjičan Oliver Tič tudi izvedel. Lani je peš prehodil ZDA od zahodne do vzhodne obale, tokrat je organiziral 24-urno dobrodelno hojo okoli Slovenskih Konjic. Od petka do sobote je neprekinjeno hodil po trasi in na koncu je merilnik pokazal, da je Oli, kot ga kličejo, v 24 urah prehodil kar 106 kilometrov. Najprej smo ga povprašali, kako je z nogami. »Danes so že v redu, čeprav bolijo, ampak lahko grem na šiht. Nedelja pa je bila uboga reč, katastrofa,« je v smehu opisal svoje telesno počutje.



