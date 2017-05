Olajšanje: davka ne bo

LJUBLJANA – Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman ne bo izpeljala tistega, kar si je zastavil njen predhodnik Dušan Mramor. Davek na nepremične bo še nekaj časa 'počival', do takrat bomo državljani plačevali nadomestilo za stavbno zemljišče, ki ga oblikujejo občine in je po mnenju strokovnjakov nepravičen.



»Žal moramo ponovno upoštevati, da se približujemo volitvam. Čez dobro leto jih lahko pričakujemo,« je dejala Mateja Vraničar Erman ob robu kongresa slovenskih občin, ki poteka v Podčetrtku. »Nepremičninskega davka prek novega zakona v tem mandatu zanesljivo ne bo,« je novinarjem v DZ potrdila tudi vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer. Na finančnem ministrstvu pa so za STA povedali, da obravnave predloga zakona na vladi, čeprav so pripravili izhodišča za oblikovanje novega sistema davka na nepremičnine, v tem mandatu zaradi drugih prioritet koalicijskih strank ni pričakovati.



Davek bi nekatere verjetno bolj udaril po denarnici, a po mnenju strokovnjakov bi bil pravičnejši. Vsak nov davek pa je za vlado lahko pljuvanje v lastno skledo, kajti parlamentarne volitve čakajo Mira Cerarja in ekipo čez leto dni, davku pa naj bi nasprotovala koalicijska Desus in SD.