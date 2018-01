Okuženi z ošpicami je virus širil tudi na urgenci in v zdravstvenem domu

LJUBLJANA – Potem ko je z ošpicami okuženi odrasli prejšnji teden prišel na ljubljansko pediatrično kliniko in bil tam v stiku z 250 osebami, se je izkazalo, da je bil še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb, so navedli na NIJZ.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so tudi navedli, da še niso prejeli obvestila o kakšnem novem primeru okužbe.

Ošpice so zelo kužne, saj se prenašajo po zraku. To pomeni, da se je lahko posameznik okužil z ošpicami tudi dve uri po tistem, ko okuženega ni bilo več v tem prostoru. Inkubacijska doba pri ošpicah traja med pet in 21 dni. Tisti, ki so bili v stiku z okuženim, lahko zbolijo še do konca januarja.