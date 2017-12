Oklevate s silvestrovanjem na prostem? Arso narisal, kakšno bo vreme

LJUBLJANA – Še ne veste, kje bi silvestrovali ali kaj bi oblekli za vstop v novo leto na prostem? Agencija RS za okolje (Arso) je k vremenski napovedi, ki jo je objavila ob 11. uri, priložila tudi sliko, na kateri so zarisali, kakšno vreme lahko pričakujemo na zadnji letošnji dan.

V vremensko napoved za danes in prihodnje dni so zapisali: »Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo še megleno. Zvečer se bo od severozahoda prehodno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 9 °C.

Jutri bo zmerno, občasno pretežno oblačno in povečini suho. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od –10 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 3 do 6, v alpskih dolinah severne Slovenije okoli 0, na obali do 9 °C. V gorah je velika nevarnost snežnih plazov.«

V nedeljo bo na severu in severovzhodu še nekaj sonca, drugod se bo čez dan od juga pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Oblačno novo leto

V ponedeljek bo oblačno. Na zahodu se bodo pričele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo v noči na torek spuščala.

Nad jugozahodno Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se zadržujejo predvsem nad severno in vzhodno Evropo. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo od severozahoda postopno razjasnilo. Ob Jadranu bo pihala šibka burja. Jutri bo zmerno, predvsem v krajih severno od nas tudi pretežno oblačno. Tam bodo sredi dneva in popoldne možne rahle padavine.