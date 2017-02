Ohladilo se bo. Spet sneg do nižin?!

LJUBLJANA – Zdi se, da smo počasi že pregnali zimo. Ptički že žvrgolijo, sonce pa nas boža. Kape in šali so že skoraj pozabljeni in pospravljeni. A očitno ne za dolgo ...

»Suho vreme se bo nadaljevalo do sredine prihodnjega tedna, nato pa kaže na spremembo,« napovedujejo vremenoslovci. V napovedi Agencije RS za okolje (Arso) piše, da bodo v četrtek in petek naši kraji pod vplivom zahodnih do jugozahodnih vetrov, predvidoma v noči na soboto pa pričakujemo prehod hladne fronte. Od nedelje naprej bo zračni tlak nad našim območjem spet porasel, v višinah bodo pihali severozahodni vetrovi.

Konec delovnega tedna, torej v četrtek in petek, pričakujte oblačno vreme. V četrtek bo občasno deževalo v zahodni ter delu južne in osrednje Slovenije, v petek pa se bodo padavine predvidoma še okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodni veter.

V noči na soboto se bo shladilo, meja sneženja se bo spuščala, lahko do nižin.