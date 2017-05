Ogrelo se bo do 30, potem pa plohe in nevihte

LJUBLJANA – Še nekaj dni nas bo božalo prijetno toplo sonce, potem pa sledi preobrat. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes večinoma sončno, ogrelo se bo do 28 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sončno z nekaj kopaste in visoke koprenaste oblačnosti. Čez dan bo zapihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj.

Še toplejše bo v torek, ko se marsikje obeta kar poletnih 30 stopinj Celzija, a v gorskem svetu bodo zvečer že lahko nastajale posamezne nevihte. V sredo dopoldne bo sončno, popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Napoved za torek in sredo (vir: Arso):

Prihodnji vikend fronta

Desetdnevna vremenska napoved pravi, da bodo popoldanske plohe in nevihte od srede naprej na sporedu vsak dan, manj verjetne bodo le ob morju. Dnevne temperature se bodo gibale od 25 do 30 stopinj, prihodnjo nedeljo pa bo Alpe dosegla vremenska fronta, ki bo dan pozneje prešla tudi naše kraje. V ponedeljek bo tako predvidoma spremenljivo s plohami in nevihtami ter osvežitvijo.