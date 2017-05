Ograja na meji buri duhove! Posla ni dobil najcenejši ponudnik

LJUBLJANA – Direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek zavrača očitke o prirejanju dokumentov o nabavi ograje na južni meji. Vztraja, da so izbrali najbolj ugodnega ponudnika, predsednici Zavezništva Alenki Bratušek pa očita, da z dokumenti manipulira.

Kot je Zakrajšek dejal za STA, bodo do konca vztrajali, da so izbrali najugodnejšega ponudnika z najnižjo ceno in najhitrejšim rokom dobave. Iz dokumentov, ki so jih dobili člani parlamentarne komisije za nadzor javnih finance, je to po njegovih besedah razvidno.

Bratuškova tako pri svojih obtožbah o ponarejanju dokumentov manipulira, saj vse obtožbe gradi na napaki, ki se je zgodila v enem od zapisnikov, je dejal Zakrajšek.

Predsednica Zavezništva je namreč na današnji novinarski konferenci prikazala, kako se razlikujejo podatki iz ponudb oziroma pogajanj s podatki iz poročila o pregledu ponudb. A Zakrajšek je pojasnil, da so se le zmotili pri eni od številk. Tako so denimo pomotoma zapisali, da je dal ponudnik ponudbo za 30 kilometrov ograje, v resnici pa jo je za 20 kilometrov. Po Zakrajškovih besedah gre za evidentno, lahko razložljivo napako.

V zavodu 'glede na vso to gonjo' razmišljajo, da bi umaknili oznake tajnosti, razen z dokumentov, ki govorijo o količini nabavljene ograje, saj so ti podatki zaščiteni tudi s sklepom vlade.

Sicer pa jih doslej nobena institucija še ni obvestila o kakršnihkoli nepravilnosti. Tudi ne s tožilstva, ki po navedbah Bratuškove zadevo preiskuje.

Alenka Bratušek. Foto: Reuters

Prijavljeno policiji

Je pa zavod za blagovne rezerve pred časom policiji prijavil 'odtekanje' zaupnih dokumentov, povezanih z nakupom ograje. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so prijavo prejeli, kriminalisti pa jo še preučujejo.

O nabavi ograji je sicer v sredo znova razpravljala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Za javnost zaprta seja je po besedah Alenke Bratušek prinesla šokantna razkritja. Iz dokumentov, ki so jih dobili člani komisije, naj bi bilo namreč razvidno, da so bili ti prirejeni ter da za največji del posla ni bil izbran najcenejši ponudnik.

Poslanka bo dokazovala trditve

Na takšne navedbe se je danes po seji sveta za internacionalizacijo gospodarstva odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Dejal je, da ga za razliko od Bratuškove nič od tistega, kar je slišal na sredini seji komisije, ni šokiralo. Ponovil je, da so vsi postopki tekli zakonito in pregledno. »Poslanka pa bo morala svoje trditve dokazati,« je dejal. Glede dokumentov z oznako interno je dejal, da so bili vsi podatki v zvezi s tehničnimi ovirami posredovani, ne nameravajo pa razkrili petletnega načrta zavoda za blagovne rezerve, ker ne bo javen podatek o tem, koliko imamo v blagovnih rezervah žice.