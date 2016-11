Ogorčeni zdravniki od jutri naprej stavkajo

LJUBLJANA – Glavni stavkovni odbor Fidesa je danes sklenil, da bodo zdravniki v torek začeli stavko, je po seji odbora povedal predsednik sindikata Konrad Kuštrin. Dejal je, da so bili člani odbora zgroženi nad tem, da vlada po mesecu dni od napovedi stavke ni prišla z resnimi predlogi, ki bi jih prepričali, da bi stavko zamrznili, odložili ali preklicali.

Stavka se bo tako začela v torek ob 7. uri in bo potekala tako, da bodo zdravniki delali 40 ur na teden. Po nekaterih bolnišnicah so že organizirali stavkovne zbore, po nekaterih jih še bodo, je dejal Kuštrin.

Kdaj bodo zaradi stavke zdravnikov nastopile težave v bolnišnicah, je po Kuštrinovih besedah odvisno od tega, kako so v posameznem zavodu zasedena zdravniška mesta oz. koliko zdravnikov v posameznih zavodih manjka. Tako težave ne bodo nastopile v vseh zavodih naenkrat. Sicer pa je opozoril, da je potek pogajanj o njihovih stavkovnih zahtevah odvisen od ministrstva za zdravje in vlade. »Če bodo prišli z resnimi in oprijemljivimi predlogi, se bomo absolutno pogajali,« je dejal Kuštrin.

Glavni odbor Fidesa je bil v današnji odločitvi soglasen. »Kolegi niso bili le razočarani, ampak ogorčeni nad tem, da vlada tako resne stvari, kot je stavka, ne jemlje dovolj resno,« je še dejal.