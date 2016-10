Odstopil predsednik, ki dolguje 400 tisočakov

LJUBLJANA – Branko Tomažič je odstopil s položaja predsednika in člana nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava. Odločitev je bilo mogoče pričakovati, potem ko je agencija za zavarovalni nadzor prejšnji teden izdala odredbo, da Tomažič ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v družbi. Nadzorni svet bo delo nadaljeval v petčlanski sestavi, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Pozavarovalnice Sava, kje so Tomažičevo odstopno izjavo prejeli danes.

400 tisočakov dolga

Da Tomažič ne izpolnjuje vseh pogojev za ta položaj, je agencija obvestila Pozavarovalnico Sava že avgusta, končno odločitev pa je napovedala potem, ko bo od nje prejela pojasnilo o dejstvih in okoliščinah. Prejšnji teden je nato izdala odredbo, v kateri ugotavlja, da je Tomažič prenehal izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v družbi. Stolček naj bi mu bila spodnesla prevelika zadolženost. Kot je pred časom poročal Dnevnik, mora namreč Družbi za upravljanje terjatev bank kot pravni naslednici Probanke povrniti več kot 400.000 evrov dolga.

Probanka je pred tremi leti vložila tudi zahtevo za Tomažičev osebni stečaj, o kateri pa novogoriško sodišče še ni odločilo. Oseba, nad katero je začet postopek osebnega stečaja, v skladu z zakonom o zavarovalništvu ne more biti nadzornik zavarovalnice.

Avgusta je zagotavljal tole

O njegovem finančnem stanju so Tomažiča vprašali tudi delničarji na skupščini konec avgusta. Takrat je zanikal, da bi bil v osebnem stečaju. »Če bi bil, bi nemudoma odstopil,« je zagotovil. Tomažič se je nadzornemu svetu Pozavarovalnice Sava pridružil leta 2009 in bil že takrat imenovan za njegovega predsednika. Ponovno je bil med nadzornike izbran leta 2013, ko je znova postal tudi predsednik nadzornega sveta. Po njegovem odhodu ostajajo v nadzornem svetu pozavarovalnice Mateja Lovšin Herič, Slaven Mićković, Keith Morris, Gorazd Kunstek in Mateja Živec.

Zdaj mora Pozavarovalnica Sava v skladu z odredbo agencije še pred koncem novembra sklicati skupščino delničarjev.