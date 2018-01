Odstop Nataše Fikfak

NOVA GORICA – Nataša Fikfak je odstopila z mesta direktorice splošne bolnišnice Franca Derganca Nova Gorica, in sicer iz osebnih razlogov, je zapisala v izjavi za javnost, ki so jo poslali iz bolnišnice. Delo direktorice bo opravljala do imenovanja novega direktorja.

Kot je Fikfakova pojasnila v izjavi za javnost, je po treh letih vodenja bolnišnice iz osebnih razlogov nepreklicno odstopila v sredo. »Vračam se na delovno mesto zdravnice in se bom tako v celoti posvetila medicinski stroki. S svojim delom in z delom sodelavcev sem zadovoljna in se vsem iskreno zahvaljujem za opravljeno delo,« je zapisala.

Dodala je, da si želi, da svet zavoda čim prej objavi razpis za novega direktorja, v dogovoru s svetom zavoda pa bo delo poslovne direktorice opravljala do imenovanja novega direktorja.