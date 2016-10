Odslej se bodo vsi pravičneje greli?

LJUBLJANA – No, pa so lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah le dočakali uveljavitev dopolnitve pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Dopolnitev je bila objavljena na 8482. strani, v Uradnem listu številka 61/2016.



»Le dočakali«? Mar to pomeni, da bo odslej po zaslugi ministrstva za infrastrukturo vse skoraj že idealno oziroma vsaj v najboljšem možnem redu? No, ne bi smeli najbrž niti pozabiti, da so predstavniki različnih javnosti že dlje zaman opozarjali, da uvedba tako imenovanih merilnikov (obveznih delilnikov toplotne energije) z letom 2010 le ni pomenila tako zelo hvale vredne rešitve. Četudi jo je ministrstvo kar dolgo in ne glede na vse zagovarjalo in hvalilo. Zagotovila, češ da vsak pač plača za toliko toplote, kolikor je sam želi porabiti, so bila vsekakor zavajajoča. Šele ugotovitve ob koncu kurilne sezone 2015/2016 pa so pristojne na ministrstvu očitno prepričale, da bo pravilnik nujno treba spremeniti. Nikoli ni prepozno.

