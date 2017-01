Odškodninski zahtevek v celoti zavrnjen, Časar ni kriv

KOPER – Koprsko okrožno sodišče je ponovno odločilo, da nekdanja uprava Luke Koper pod vodstvom Roberta Časarja pri nakupu objekta Luna in zemljišča v Sežani leta 2008 ni oškodovala družbe, poročajo Primorske novice. V Luki Koper se bodo na odločitev sodišča znova pritožili.

Naslednik tožil

Uprava Luke Koper je pod Časarjevim vodstvom leta 2008 od nepremičninske družbe Premik net v lasti Marjana Mikuža kupila zemljišče in stavbo nesojenega igralniškega zabavišča Luna v Sežani in zanj plačala 1,95 milijona evrov. Izredna revizija je kasneje ta posel uvrstila med nepotrebne, uprava pod vodstvom Gregorja Veselka pa je proti Časarjevi upravi (poleg Časarja še proti članom uprave Aldu Babiču, Marjanu Babiču in Borisu Marziju) vložila milijonsko odškodninsko tožbo, za kolikor naj bi preplačali nepremičnino.

Koprsko okrožno sodišče je lani tožbo zavrnilo, a je višje sodišče, kot navajajo Primorske novice, sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje. Okrožno sodišče pa je odškodninski zahtevek tudi tokrat v celoti zavrnilo.

Sin, odvetnik, to pričakoval

»Takšno odločitev smo tudi pričakovali, saj oškodovanja ni bilo. Poleg tega pa so zastopniki luke v tem odškodninskem postopku uporabili marsikaj, kar se je izkazalo za neresnično,« je za časnik dejal odvetnik Dean Babič, ki je zastopal svojega očeta Alda. Kot navajajo Primorske novice, je odločitev glede cene Lune podkrepilo pričanje sodnega cenilca Igorja Požarja. Ta je izpovedal, da je za Premik net izdelal cenitev Lune in pripadajočega zemljišča za 1,9 milijona evrov.

V luki pa trdijo, da te cenitve v njihovi dokumentaciji ni bilo, saj niti ni bila izdelana za Luko Koper. Prav tako so za Primorske novice napovedali, da se bodo na odločitev sodišča ponovno pritožili. Kot še opozarja časnik, luki v večini zahtevkov zoper Časarjevo upravo do zdaj ni uspelo iztožiti odškodnin, odprt pa ostaja največji, 19 milijonov evrov vreden zahtevek v zvezi z nakupom deleža v slovaški družbi TTI.