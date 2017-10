Odpuščena ravnateljica dokončno oproščena

MURSKA SOBOTA – Dolgotrajno sojenje Regini Cipot, odpuščeni ravnateljici Gimnazije Murska Sobota, se je na Okrožnem sodišču v Murski Soboti končalo po željah in pričakovanjih obtožene in njenega zagovornika, odvetnika Jožeta Korpiča. Okrožna državna tožilka Anica Šoštarič je namreč zaradi pomanjkanja dokazov umaknila del obtožnice, ki govori o nevestnem delu v službi. Ker je mariborsko višje sodišče novembra lani potrdilo oprostilno sodbo murskosoboškega okrožnega sodišča v drugem delu obtožnice, ki je vseboval očitke o zlorabi uradnega položaja, Cipotova zdaj ni več kazensko odgovorna za poteze, ki jih je vlekla kot ravnateljica gimnazije. Ko je bila na tem položaju, se je namreč na njeno vodenje vsul plaz obtožb, vendar dokazov za kazensko odgovornost očitno ni bilo dovolj.

Tožilka Šoštaričeva je na prvem sojenju v obtožnici sicer zapisala, da je Cipotova zagrešila kaznivi dejanji nevestnega dela v službi in zlorabe uradnega položaja. Prepričana je bila, da je šolskemu računovodji Borutu Sečku odrejala izplačila na svoj račun in račun drugih zaposlenih. Ko je bila blagajna vzajemne pomoči prazna, so vplačnikom denar izplačevali tako, da so vanjo nakazovali denar iz šolskega računa, je vztrajala tožilka. Nepravilnosti naj bi se dogajale tudi pri izplačilih regresov in odpravnin ter obračunu potnih nalogov, je še trdila, Sečko in Cipotova pa nista izdelovala niti letnih poročil, čeprav bi jih morala, je bil še eden od očitkov.

Sodnica Natalija Pavlič Goldinskij je v epilogu prvega sojenja Cipotovo obsodila le za nevestno delo v službi in ji izrekla šest mesecev pogojne zaporne kazni, očitek, da je zlorabila uradni položaj pri delovanju blagajne vzajemne pomoči, pa ji ni bil dokazan. S tem so se strinjali tudi višji sodniki, in ta del sodbe na prvi stopnji so torej potrdili. Tako so razveljavili le obsodbo za kaznivo dejanje nevestnega dela v službi. A ponovljenega sojenja sploh ni bilo, saj niti izvedenec finančne stroke Drago Dubrovski ni mogel izračunati morebitne nastale škode zaradi kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Tožilki tako ni preostalo drugega, kot da je umaknila ta del obtožnice. Umik je pred ponovljenim sojenjem zahteval tudi obtoženkin branilec, ki je obrambo utemeljil na prepričanju, da je Cipotova ravnala kot dober gospodar. »Če je že storila katero napako, je šlo kvečjemu za prekršek, ne za kaznivo dejanje, takratni računovodja šole Sečko pa naj bi zlorabil njeno zaupanje,« je še danes prepričan Korpič.