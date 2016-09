Odprava na Triglav shujšala za 166 kil

LJUBLJANA – Letos smo se spremljevalci pohoda Sto žensk na Triglav naposlušali nabritih izjav kot verjetno še nikoli v 50 letih. Stotnija naših deklic je bila iskriva, navihana, polna samozavesti in hkrati prijazno pripravljena poslušati nasvete in napotke za varen naskok na vrh vseh naših vrhov. »Kateri od vas je zdravnik, da vemo, ali se splača simulirati,« je ustrelila naravnost ena od njih dan pred pohodom, smeh pa se je širil še precej v noč, ko so morala dekleta zaspati na pravih vojaških pogradih.

Dan pozneje, ob vzponu, smo najprej poiskali Gordano Daxer, ki se je prav za to priložnost pripeljala iz bavarskega glavnega mesta in se v soboto popoldne po sestopu takoj vrnila v München. Ob tem nas je za rokav pocukala Mateja Borišek, iz Zasavja je na vrh Triglava nesla prav poseben spominek – naglavno ruto. Bi rekli, da nič posebnega, če ob tem sredi rute ne bi uzrli risbe Aljaževega stolpa in znaka pohoda stoterice žensk na Triglav iz leta 1972! »Moja mami Marija je bila z vami na vrhu tistega leta in ruto vsa ta leta skrbno čuva doma skupaj z diplomo in fotografijo, ki je še črno-bela,« je pojasnila njena hči. In povzela svoje vtise: »Bilo je luštno, enkratno, a tudi naporno. Mami mi je pred odhodom naročila, naj fino hodim in naj bom pridna, hkrati pa še, da je vesela, da grem tudi jaz lahko na Triglav tako, kot je šla ona.« Njena zasavska rojakinja Janka Pavšek Bantan, tudi prvič na vrhu: »Postavila sem si cilj priti do Aljaževega stolpa in uspelo mi je. Vsak korak, tako kot ste nam dejali že takrat, ko ste nas kontaktirali po žrebu, je bil moj. Naša skupina ni imela nobenih težav, naš spremljevalec Tomaž pa nadvse lušten, veliko nam je pokazal in povedal. Bil je res odlična družba.« Majda Podkrižnik, nekdanja županja občine v Savinjski dolini, je bila navdušena: »Naj Slovenske novice nadaljujejo organizacijo pohoda in izpolnijo sanje še veliko ženskam. Bila sem v super skupini in med nami so bila tudi tri dekleta iz Domžal, ki so od Planike do vrha šle v oblačilih žensk gornic izpred petdesetih let. To je bil njihov poklon vaši tradiciji organiziranja pohoda Sto žensk na Triglav.« Ljubljančanka Dita Hrovatiček je na Rudnem polju povedala: »Prijetna družba in sproščeno vzdušje. Ne čutim bolečih mišic. Bilo je prijetno, jaz in še stotnija žensk.« Del medicinskega tima spremljevalcev pohoda Gorazd Bregant je pojasnil, da je bila pot navzgor in navzdol mirna: »Ko se je pojavila poškodba, smo jo oskrbeli, kot se to naredi vsakič. Upam pa, da smo za nekaj časa rešili težave z išiasom eni izmed kuharic v domu Planika, ki sva ji z zdravnikom dr. Jernejem Arhom poskušala pomagati, kot sva le mogla.« Vodja pohoda Marko Matajurc s postaje GRS Bovec je sklenil: »Pohod je potekal po načrtu, brez večjih težav, kar se jih je pokazalo, smo jih sproti rešili. Bila je ena poškodba, ob kateri smo ukrepali, saj smo vsi izkušeni gorski reševalci, in pohodnico predali helikopterski posadki, ki jo je prepeljala v jeseniško bolnišnico. Nekaj je bilo čezmerne fizične utrujenosti pri ženskah, ki takih naporov niso vajene.« Za konec dodajmo le kratko: prve prijavnice za pohod Sto žensk na Triglav pričakujete prvi teden julija 2017. Seveda! Tradicijo bomo nadaljevali!