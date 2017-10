Odpoklic: v teh rezinah bi lahko bili stekleni delci

LJUBLJANA – Na spletni strani uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so objavili obvestilo trgovin Hofer, da so s svojih prodajnih polic umaknili bio sadno rezino z brusnicami in s češnjami. Odpoklic naj bi bil preventiven, saj obstaja sum, da so v proizvodu, ki je še posebej priljubljen med otroki, stekleni drobci.

»Če ste omenjeni izdelek kupili in ga še niste porabili, priporočamo, da ga ne zaužijete, ampak ga vrnete na mesto prodaje,« so še zapisali na spletni strani uprave.