Odnos do vode moramo nujno spremeniti

Če bi v sedemdesetih letih in začetku osemdesetih kdo napovedal, da bomo v trgovinah kupovali vodo, bi ga označili za paranoika in pristaša teorij zarot. A izkušnje nas učijo, da je prihodnost lahko tudi bistveno bolj temačna od človekove domišljije. Ustekleničena voda je pri nas kar 225-krat dražja od vode iz pipe, povrhu je tudi manj zdrava, kar pa ljudem ne prepreči, da bi jo kupovali. Pred časom smo že opozarjali na nevarnost pobude, da bi se privatizirali javni vodovodi in bi tako naš dostop do pitne vode postal odvisen od zasebnikov. Kljub temu vse ni tako črno, saj so lani poslanci zapisali pravico do pitne vode v ustavo.



Kako kakovostna je naša voda

Splošno prepričanje med Slovenci je, da smo na področju pitne vode samozadostni in da je njena kakovost na najvišji ravni. »V veljavnih načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja je ob upoštevanju rezultatov monitoringa stanja voda za obdobje 2009–2015 za 59 odstotkov vodnih teles površinskih voda ocenjeno, da dosegajo vsaj dobro ekološko stanje, 38 odstotkov vodnih teles ne dosega dobrega ekološkega stanja,« so nam pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. »Dobro kemijsko stanje površinskih voda je v obdobju 2009–2013 ugotovljeno za 149 vodnih teles površinskih voda (96 odstotkov), za pet vodnih teles (trije odstotki) je ugotovljeno slabo kemijsko stanje.«

Naravovarstvenik Anton Komat opozarja, da pri nas prevladuje iluzija o nekakšnem obilju. »Zavedati se moramo, da je Slovenija v vodnem stresu, za katerega so značilni izmenične poplave in suše ter upad nivoja talne vode,« nam je zaupal Komat, ki velja za enega najvidnejših svobodnih raziskovalcev na področju varstva narave. »Hidrologi so lani javno priznali, da imamo negativno vodno bilanco, torej, da nam več vode odteče, kot se je v vodnem krogu povrne. Obilje odteka, zato so nujni ukrepi, da vodo zadržimo v pokrajini z renaturacijo obvodnega sveta. Hkrati se moramo zavedati, da bomo žejni, če bomo nadaljevali kontaminacijo vodnih virov.«



Kaj je vodni stres

Na ministrstvu pravijo drugače, po njihovih podatkih se Slovenija glede na delež skupne porabe vode glede na letna in obdobna povprečja uvršča med države brez vodnega stresa. »Vodni stres se prepoznava, ko povpraševanje po vodi presega obnovljive količine vse vode v določenem obdobju ali ko onesnaženje omejuje njeno uporabo. Prva opozorilna vrednost za nevarnost za vodni stres na določenem območju je pri okoli 20 odstotkih, opozorilna vrednost za vodni stres pa se pojavlja pri preseganju 40 odstotkov porabe vode glede na količino vse obnovljive vode oziroma glede na skupni bruto odtok iz države. V primerjavi z drugimi državami porabimo v Sloveniji relativno malo vode. Vodnobilančni preizkus na podlagi primerjave odvzemov z razpoložljivo količino podzemne vode plitvih vodonosnikov izkazuje, da se v Sloveniji na leto črpa 3,1 odstotka razpoložljive podzemne vode.«

Z vodo delamo kot s podjetjem v stečajnem postopku, kjer vsakdo pobere svoj delež in jo pobriše domov.

Prav tako so nam razkrili, da se kemijsko stanje podtalnih voda izboljšuje. Najbolj obremenjene so na območju Savinjske, Dravske in Murske kotline, predvsem z nitrati. Podzemna voda v vodonosnikih s kraško in razpoklinsko poroznostjo je boljše kakovosti.



Poberi in jo pobriši

Temu Komat nasprotuje: »Če obravnavamo vodne vire, predvsem talno vodo, ki je poglavitni vir vodooskrbe v Sloveniji, potem je le še četrtina neoporečnih, četrtina bolj ali manj onesnaženih in polovica na meji oporečnosti. Glavni onesnaževalec je agrokemično kmetijstvo, skupaj s posameznimi industrijskimi obrati. Imamo mnogo zakopanih starih grehov, ki izvirajo izpred desetletij, predvsem v gramoznicah na Dravskem polju, v Celjski kotlini ter okrog nekdanjih središč metalurgije in rudnikov. Država, ki je podpisnik stockholmske konvencije, bi morala stare grehe sanirati, vendar problem že vrsto let pometa pod preprogo.

Industrija trži strah »Moderni čas je odvrnil pozornost od vodnih virov, ker je človeka vzgojila vodovodna pipa. Danes je človek razpet med vodo, ki mu priteče iz pipe, in nakupom v plastiko zaprte mrtve vode. Industrija trži strah ljudi pred kontaminirano vodo iz pip in ponuja plastificirano. Ljudje so nasedli tej prevari, ob tem pa se ne zavedajo, da so v plastiki hormonski motilci, največja kemična grožnja sodobnega sveta. Če bi nehali tako vsiljivo prodajati plastificirano vodo, bi ljudje imeli več možnosti, da končno ugledajo reko,« pojasnjuje Anton Komat. »Pozabili smo, da človek, ki se je odrekel izvirom žive vode, postane telesno in duhovno bolan. Spomnimo se modrosti prednikov: 'Voda je živa, dokler teče!' in 'Živa voda je vir življenja!'«



Pri vodotokih moram opozoriti, da država ne izvaja vodne direktive EU (Water Frame Directive), zato ne moremo govoriti o upravljanju vodotokov, ampak o Divjem zahodu. Vsakdo počne tisto, kar je v njegovem interesu, eni osušujejo obvodne biotope, drugi regulirajo, betonirajo bregove in gradijo jeze, tretji bi namakali, četrti izsekujejo obrežno vegetacijo. Skratka, z vodo delamo kot s podjetjem v stečajnem postopku, kjer vsakdo pobere svoj delež in jo pobriše domov.«



Nespametna razdrobljenost

Zagotovo je prvi korak pri zagotavljanju zadostne količine vode in njene kakovosti celovit vpogled v posamezna povirja rek. Predvsem pa moramo spremeniti odnos do vode, saj gre za dobrino, ki je ključna za naš obstoj in poglavitni gradnik naših teles. »Porojeni smo iz vode in vodni tok nenehno teče skozi nas. Če so okrog nas mrtve reke in zastrupljeni potoki, se ta voda pretaka tudi skozi naša telesa. Vedimo, da se z ohranjanjem žive pitne vode borimo predvsem za varovanje svojega zdravja in preživetja. Ne pustimo se peljati žejne čez vodo!« opozarja Komat.

3,1 odstotka razpoložljive podzemne vode na leto načrpamo v Sloveniji.

Reševanje nakopičenih problemov porušenih režimov in onesnaženja je zaradi sedanje znanstvene specializacije, sektorske organiziranosti stroke in množice »gospodarjev« vode praktično onemogočeno, dodaja Komat. »Vsakdo gospodari s svojim delom vodnega kroga, ki si ga je prilastil v upravljanje. Ob številnih konkurenčnih interesih rabe je vodni cikel nespametno razdrobljen na majhne upravljavske dele. Tudi nadzor kakovosti je porazdeljen med številne odgovorne institucije, ki uporabljajo različne metode nadzora kakovosti, zato so rezultati med seboj pogosto neprimerljivi. V pokrajini je treba zadrževati vodo, zato moramo renaturirati zadrževalna območja vodotokov, kot so močvirja, stranski rokavi, poplavni gozdovi in loke.«



Posledice človeške neumnosti

V Slovenji smo izsušili številna močvirja in poplavne gozdove, da bi s tem pridobili kmetijske površine, s tem pa smo uničili naravno samoregulacijo rek. Veliko škode smo naredili z regulacijo zgornjih delov vodotokov in hudournikov, ki so se zlivali vanje. Z betoniranjem rečnih bregov smo dosegli, da voda precej hitreje odteče iz Slovenije, povrhu pa začne delovati bernoullijev zakon, po katerem začne reka srkati vodo iz pokrajine, zato upade raven talne vode, prekine se kapilarni dvig vode v tleh in pojavi se kmetijska suša.



»Zdaj imamo izmenično poplave in suše. Dežela se znajde v vodnem stresu in potem odgovorni blebetajo, da je to posledica globalnih klimatskih sprememb. Politiki si kot Pilat umijejo roke in nemočni kažejo v nebo,« nam je odločno pojasnil Anton Komat. »Neznanje politike se je sprevrglo v katastrofo za ljudi, ob tem pa si seveda manejo roke t. i. borci proti poplavam, ki so poplave povzročili. Torej nimamo opravka z naravnimi nesrečami, ampak s posledicami človeške neumnosti in dela človeških rok.«