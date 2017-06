Odlazku milijoni,  firme v stečaj

Martin Odlazek ni pajek, so pa podjetja, ki jih je ustanavljal, spletena kot pajkova mreža. Na desetine milijonov evrov že leta priteka v mrežo Odlazkovih biznisov od vseh davkoplačevalcev, pričajo podatki iz evidence protikorupcijske komisije Erar. A Odlazek očitno ni kaj prida biznismen, saj mu podjetja propadajo kot po tekočem traku. Nazadnje, zadnji dan maja, sta po seriji stečajev Odlazkovih paradnih konjev v blokadi pristala tekoča računa krovnega podjetja mreže Krater, registriranega za dejavnost nespecializirane trgovine na debelo, ki ga je ustanovil leta 2005. Prek podjetij Salomon in Papir servis, katerih (so)ustanovitelj je blokirani Krater, pa je Odlazek počrpal 30 milijonov iz davkoplačevalske vreče.



Dva milijona v enem mesecu



Več kot 17 milijonov evrov so v zadnjih 14 letih iz javne blagajne v mrežo komunalnih in medijskih podjetij, ki so zrasla iz Salomona, zaslužila prepletena Odlazkova podjetja. Čeprav iz registra izhaja, da se Salomon med drugim ukvarja s posredovanjem začasne delovne sile, v imenu nosi še opis: podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana. Dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo poslovne enote Salomona, se berejo nekoliko drugače od tistega v imenu. V Ljubljani izdajajo časopise, v Logatcu pa zbirajo in odvažajo nenevarne odpadke; enoti za izdajanje revij in druge periodike iz Maribora in Novega mesta sta bili iz registra izbrisani.



Največ so Salomonu v tem času nakazali Snaga (4,2 milijona), koprsko javno podjetje (3,2 milijona) in Cerod, center za ravnanje z odpadki (2,7 milijona).



Rekorden priliv iz javne blagajne je imel Salomon maja 2016, ko je v enem mesecu zaslužil več kot dva milijona evrov, od tega so mu 1,325 milijona evrov nakazali iz žepa davkoplačevalcev dokapitalizirane banke NLB Leasing. Že februarja istega leta so iz javne blagajne dobili več kot milijon, od tega 560 tisočakov od podjetja KBM-LEASING iz takrat še državne skupine NKBM. Na vprašanje, za kakšno transakcijo je šlo, je poslovna sekretarka družbe NLB Leasing Vera Zabukovec pojasnila, da je imelo podjetje Salomon z družbo NLB Leasing sklenjeno pogodbo o finančnem leasingu za financiranje nepremičnine: »Družbi sta sporazumno razvezali navedeno pogodbo o finančnem leasingu, NLB Leasing pa je nepremičnino prodal. Iz prejete kupnine je NLB Leasing poplačal svoje terjatve do družbe Salomon in, ker drugih terjatev med njima ni bilo več, presežek kupnine, ki je razvidna, vrnil družbi Salomon.«



Pol milijona od RTV Slovenija



Tudi vsi, ki plačujete RTV-naročnino, ste prispevali v Odlazkov imperij, skupaj malo manj kot pol milijona evrov. To je sto tisočakov več, kot so dobili od javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada, 329 tisočakov pa so pridobili še od sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov.



V Salomonovi mreži je vrsta podjetij, ki so iz javne blagajne pobrala ogromno denarja, a so končala v stečaju. Osem milijonov je bilo nakazanih podjetju Set, Martin Odlazek je bil več let njegov direktor, a z javnimi evri podkrepljeno ni preživelo, od 22. maja je podjetje s 156 zaposlenimi v stečaju.



Čeprav so iz javne blagajne prejeli skoraj pet milijonov evrov, so v drugem podjetju iz Salomonove mreže Komunali Lendava nehali plačevati davke in za božič leta 2013 dobili oznako davčnega neplačnika. Plačali so šele po dveh mesecih. Martin Odlazek je bil nadzornik komunale.



Potegnili milijone in propadli



Je pa od letošnjega maja tako kot Set v stečaju tudi Papir servis, sicer eden od lastnikov propadlega Seta in komunale. Odlazek je več let sedel za direktorsko mizo v podjetju. Papir servis je v štirinajstih letih od zavoda za zaposlovanje dobil nakazanih 5,5 milijona evrov, več kot dva milijona od sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov in 1,4 milijona od jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada. Lani je imelo podjetje 436 zaposlenih.



Iz mreže Papir servisa je v stečaju že 8. maja letos pristalo podjetje Korotan, ki zadnjih pet let sploh ni imelo zaposlenih, tudi tega pa je kar precej let z direktorske funkcije vodil Odlazek.



Na kranjskem okrožnem sodišču je bil obsojen na zaporno kazen zaradi zlorabe položaja in pravic oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Sodišče mu je odobrilo alternativno prestajanje kazni, šestmesečno kazen je lahko prestal doma.