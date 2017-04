Odkrivamo skrivnosti pakiranja kovčkov

Potovanja se običajno začnejo z za marsikoga ne najprijetnejšim opravilom – s pakiranjem kovčkov in potovalk. V primerjavi z občasnimi dopustniki so izkušeni popotniki v tem početju zelo izurjeni. Še več, marsikateri med njimi ima doma kar stalno pripravljen kovček za nekajdnevno potovanje, ki ga enostavno pograbi. Ne le pakiranje kovčkov, tudi nalaganje prtljage v vozilo pozna nekaj pravil.



Izlet za konec tedna ali dolgo potovanje

Koliko stvari bomo morali spakirati, je odvisno od tega, kam se odpravljamo, s katerim prevoznim sredstvom in za koliko časa. Vsebina potovalke je odvisna tudi od namena poti – ali gre za poslovno pot ali oddih. Avtomobil je zagotovo najbolj prijazno prevozno sredstvo, ko je govorimo o prtljagi. Druga prevozna sredstva že zahtevajo več načrtovanja, še največ letalo in motocikel, saj smo hitro omejeni s težo.





Dober seznam olajša delo

Da česa ne boste pozabili, vam svetujemo, da si pripravite osnovni seznam. Ta bo odvisen tudi od vremenske napovedi za kraj, kamor se odpravljate. Tako počnejo tudi izkušeni popotniki, ki imajo pripravljen seznam pomembnih stvari. Mimogrede, na voljo je že kar nekaj takih aplikacij za potovalne sezname za pametne telefone. Brez seznama se hitro zgodi, da kaj pozabimo. Nanj nujno zapišite tudi kozmetiko, zdravila, obutev, pižamo in seveda plačilne kartice ter nekaj gotovine. Pa še to, pred odhodom sklenite ustrezno turistično zavarovanje. Ko se odpravljate na daljše potovanje, imejte v mislih predvsem, da lahko na poti obleke tudi operete. Izkušeni popotniki običajno spakirajo oblačila za približno sedem dni, dodajo še kak par nogavic in kos spodnjega perila več. Nato pa oblačila sproti operejo – ali v čistilnici ali v hotelski sobi.



Najprej kup, nato zlaganje

Ko ste si naredili seznam, vse stvari najprej zložite na kup. Ali lahko že takoj kakšno vrnete v omaro? Zagotovo lahko. Naredite to. Vsega prav gotovo ne potrebujete. Vzemite le tisto, kar dnevno uporabljate. Predlagamo tudi, da na letalu težja oblačila in obutev nosite na sebi. Recimo pohodniške čevlje in debelo jakno. Tako bo v potovalki še več prostora. Sledi zlaganje v torbo, pri čemer sodijo najtežji kosi na dno. Pri pakiranju so uporabne tudi tako imenovane potovalne kocke, kjer oblačila zložite v manjše pakete – kupite jih lahko v različnih velikostih in jih potem samo postavite v kovček. Pakiranje bo lažje, bolj organizirano in hitreje boste dosegli stvari, ki jih potrebujete.



Izkoristite prostor

Manjše kose, kot so nogavice in spodnje perilo, lahko potisnete v večje. Tako najbolje izkoristite svojo potovalko. Na težje stvari polagajte lažje – spet začnite s težjimi kosi oblačil, kot so kavbojke, volneni puloverji in podobno. Tehnike se razlikujejo. Tisti, ki so preizkusili različne, pravijo, da boste največ prostora prihranili z zvijanjem oblačil in ne z zlaganjem.

Ko ste zložili oblačila, je čas za kozmetično torbico. Svetujemo vam, da jo postavite v sredino med druge stvari, ki jo tako tudi zavarujejo, da se ne premika po kovčku. Šampone in tekočo kozmetiko zavijte v plastično vrečko. Lahko vzamete tudi plastično folijo, odtrgate košček in z njim pokrijete odprtino stekleničke pod čepom, tako da se ne more razliti. Ali pa s širokim selotejpom polepite pokrovčke stekleničk s tekočino, ki bi se lahko razlila. Čisto na vrhu je prostor še za lahke stvari oziroma predvsem oblačila, ki se lahko zmečkajo.





Pustite si malo prostora

Na poti boste verjetno kupili kakšen spominek ali darilo. Najbrž pa tudi ne boste imeli toliko časa, da bi skrbno spakirali, kot ste ob odhodu na potovanje. Zato pustite v potovalki še malo prostora, da boste tudi nazaj grede vse spravili vanjo.



Pravila varnega nalaganja

Kako varno naložiti prtljago v avtomobil? Podobno kot pri potovalki damo tudi v avtomobilski prtljažnik najprej težjo prtljago. Najbolje je, da jo damo takoj za zadnjo klop, nanjo pa nato zlagamo druge, lažje kose prtljage. Načeloma naj prtljaga ne sega čez višino zadnjih sedežev, če pa že ne gre drugače, naj bodo tam res najlažji predmeti, nikakor pa ne taki z ostrimi robovi ali veliko težo, saj lahko v primeru trka potnikom povzročijo hude poškodbe.

Med avtomobilskimi nesrečami namreč ni malo takšnih, pri katerih je za poškodbe potnikov v avtu kriv nezavarovan tovor ali prtljaga. Namreč sile ob trku so zares velike: na karoserijo avtomobila ob trku pri hitrosti le 50 km/h deluje pojemek, ki je 24-krat večji od sile težnosti, enak pa deluje tudi na vse predmete v notranjosti karoserije. Tako na primer 20-kilogramski kos prtljage v prtljažniku ob trku pritisne na naslonjalo sedežev s silo skoraj 500 N oziroma z maso skoraj pol tone!



Pravi čas za ugodno zavarovanje

Pri Zavarovalnici Triglav vam v času akcije Sprosti čas, ki bo trajala od 1. marca 2017 do 28. februarja 2018, priznajo dodatne ugodnosti. Tako lahko poleg avtomobilske odgovornosti sklenete tudi zavarovanje prtljage v ali na vozilu in poleg tega pridobite še kupon za ugodnejšo sklenitev letnega turističnega zavarovanja. Kritje velja tudi za strešne kovčke in njihovo vsebino, prtljažnike in kolesa na njem, otroške avtosedeže, mobilne telefone, fotoaparate in prenosne računalnike.