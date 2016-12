Od treh dobrih mož imamo najraje Božička

LJUBLJANA – December je mesec obdarovanja in veseljačenja. A središča večjih slovenskih in tudi svetovnih mest so obsijana s prazničnimi lučkami že novembra, kar marsikomu ni všeč. Večina pa se vseeno veseli Miklavža, Božička in dedka Mraza. Kot kažejo rezultati najnovejše javnomnenjske ankete, ki jo je za Slovenske novice opravila skupina izkušenih anketarjev v računalniško podprtem studiu Delovega oddelka za tržne raziskave (anketiranje je potekalo na reprezentativnem vzorcu od 28. novembra do 1. decembra med 15. in 21. uro, na vzorcu 600 anketiranih oziroma 1010 anketiranih za barometer politikov), je najbolj priljubljen Božiček. Njega so izbrali predvsem tisti s srednješolsko izobrazbo (42 odstotkov) ter zaposleni v zasebnem sektorju (47 odstotkov) in stari od 25 do 34 let (48 odstotkov) ter med 35 in 44 let (46 odstotkov). Zanimivo je, da so dedka Mraza najpogosteje navedli upokojenci (dobra tretjina), Miklavža pa ljudje z osnovnošolsko izobrazbo (39 odstotkov) in ženske (33 odstotkov). Anketiranci so pri obdarovanju zelo radodarni, saj se jih doma obdaruje kar 93 odstotkov. Ob vseh treh priložnostih se jih obdaruje slaba petina, ob dveh priložnostih 42 odstotkov, tretjina pa le ob eni priložnosti.



Koliko za darila?



Od tega pa je na koncu odvisno, koliko bodo zapravili za decembrska darila. Osemnajst odstotkov vprašanih je takšnih, ki bodo za darila namenili do 200 evrov, 28 odstotkov bo za to odštelo do 100 evrov, do 50 evrov pa 35 odstotkov. Bolj radodaren je nežnejši spol, saj bo 100 evrov za darila namenilo 32 odstotkov žensk in le 23 odstotkov moških. Skoraj četrtina starejših od 65 let namerava letos za darila odšteti do 200 evrov. Seveda pa tudi v tem primeru velja, da je denar za obdarovanje močno povezan s prihodki posameznika. Tisti z visokimi dohodki nameravajo za to dati več denarja. Če pogledamo samo tiste s prihodki nad 1500 evrov na mesec: 40 odstotkov jih namerava nameniti do 200 evrov, 21 odstotkov pa več kot 200.



Pri nakupu daril seveda ne gre brez sprehoda mimo praznično okrašenih trgovin in mestnih središč. Večina anketirancev meni, naj mesta praznično v lučkah zažarijo šele decembra. Kar 68 odstotkov jih je namreč odgovorilo, da je za kaj takega konec novembra še prezgodaj. Ko pa vprašanje nanese na to, kdo je najbolj odgovoren za to, da se veseli december začenja že novembra, jih je kar 64 odstotkov odgovorilo, da trgovci. Na drugem mestu je krivo sledenje vplivom iz tujine (48 odstotkov), na tretjem pa mestne oblasti in župani (29 odstotkov). Podrobnejši pregled odgovorov pokaže, da so trgovce pogosteje navedli ljudje z dohodki nad 1500 evrov (81 odstotkov), zaposleni v javnem sektorju (78 odstotkov), stari od 25 do 44 let (76 odstotkov) ter tisti z visokošolsko izobrazbo (70 odstotkov). Brezposelni (65 odstotkov) in ljudje z visokošolsko izobrazbo (56 odstotkov) pa so pogosteje navedli vplive iz tujine.

Kateri od treh decembrskih dobrih mož vam je najbliže?



Božiček36 %



Miklavž28 %



dedek Mraz24 %



noben10 %



ne vem2 % Koliko denarja boste namenili za Božička in Miklavža?



Miklavž Božiček



nič 5 %1 %



do 50 evrov 47 %47 %



do 100 evrov 33 %16 %



do 200 evrov 8 %19 %



več 2 %9 %



ne vem 6 %9 % Če bi bile jutri volitve, katero od strank bi volili?



Slovenska demokratska stranka - SDS15,9 %



Stranka Mira Cerarja9,0 %



Socialni demokrati - SD 8,6 %



Združena levica 8,4 %



Nova Slovenija - NSi 6,0 %



Demokratična str. upok. - Desus3,3 %



SLS - Slovenska ljudska stranka 1,9 %



Gibanje za otroke in družine1,8 %



SNS - Slovenska nacionalna stranka1,7 %



Pozitivna Slovenija 1,5 %



Verjamem 0,6 %



Zeleni Slovenije0,5 %



ne vem 13,6 %



ne bi se udeležil volitev 14,1 %



ne bi volil nobene stranke 11,4 % Kdo je odgovoren za to, da se veseli december začenja že novembra?



trgovci64 %



sledenje vplivom iz tujine48 %



mestna oblast in župani29 %



želje navadnih državljanov3 %



ne vem1 %



Možnih je bilo več odgovorov, zato seštevek presega 100 odstotkov.