Od severa nas bo dosegel mrzel polarni zrak, ostali bomo pod 0

Pihal je tudi okrepljen do močan severni do severovzhodni veter. Temperatura zraka je bila na 1500 m okoli –5, na 2500 m pa okoli –8 °C. December 2016 je bil tako kot leta 2015 v znamenju sončnega vremena in skromnih padavin.

Napoved V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo delno jasno. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Od 6. do 11. januarja Od petka do torka bodo naši kraji večinoma pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, nato pa predvidoma pod vplivom ciklonskega območja s središčem nad severno Evropo. Vremenske motnje bodo v glavnem potovale severno in vzhodno od naših krajev. Na vreme pri nas bodo vplivale z občasno povečano oblačnostjo, verjetnost za padavine bo majhna. Od petka do torka kaže na večinoma suho, deloma sončno in hladno vreme. Najhladneje bo v petek in soboto, ko nas bo od severa dosegel mrzel polarni zrak in bodo dnevne temperature marsikje ostale pod lediščem. V sredo se verjetnost za padavine nekoliko poveča.

Še vedno čakamo na bel utrip zime. Suh december je povzročil, da so pretoki rek po državi mali, nekatere manjše imajo zimske sušne pretoke. Mala vodnatost rek je značilna za ta letni čas. Temperature rek so med 0,5 in 5 °C stopinjami, toplejše so kraške reke v bližini izvirov in imajo okoli 7, ponekod ob izvirih tudi 9 °C. Morje ob slovenski obali ima okoli 11 °C.



Poslovili smo se od globalno najtoplejšega leta



Leto 2016 globalno ostaja najtoplejše v nizu meritev od leta 1880. Povprečna letna temperatura je po prvih podatkih celo prekosila leto 2015.



Prve analize Svetovne meteorološke organizacije kažejo, da je globalna temperatura okvirno 1,2 °C nad temperaturami iz predindustrijske dobe. Vsa najtoplejša leta so nanizana v tem, 21. stoletju.

Kakršno je na Makarija (2. januarja) vreme bilo, takšno v kimovcu bo.



Zgodnja rez trte



Zgodnjo ali božično rez vinske trte lahko začnemo takrat, ko jeseni s trt odpade vse listje in ko les trte povsem dozori.



Veliko pa je odvisno od vitalnosti in starosti trte. Zgodnjo rez lahko opravimo pri starejših trtah sort z malimi grozdi na dobrih vinogradniških višjih legah.



Zgodnje rezi pa se izogibamo pri mlajših trtah in pri sortah z velikimi grozdi. Za zgodnjo rez so problematične bujne in zelo rodne trte na nižjih legah, vse nadpovprečno prizadete trte po peronospori in oidiju, vse podhranjene negnojene in podhranjene enostransko preobilno gnojene in posledično pretirano bujne trte.



Letos je v številnih vinogradih veliko težav povzročila spomladanska pozeba. V teh vinogradih ugotovimo stopnjo vpliva pozebe na razvoj rodnega lesa trte.



Če je bila posledica izpada pridelka nadpovprečno število prebujnih rozg, moramo najprej umiriti rast, nato pa zagotoviti pravo razmerje med rastjo, rodnostjo in vitalnostjo.



Pri takih trtah pustimo do polovice več zimskih očes kot običajno. To bo v času vegetacije zahtevalo več pletve in zelenih del. V tem primeru velja pravilo, da bujnim trtam pustimo tudi več očes, kar posledično pomeni več dela poleti.

6. januar 1947



Jasen in zelo mrzel januarski dan, še posebno jutro. V Žireh se je temperatura zjutraj spustila do –24,2 °C, v Stari Fužini v Bohinju so namerili –24,0 °C, v Celju –23,6 °C, v Ljubljani –22,9 °C, na Planini pod Golico –22,1 °C in v Ajdovščini –15,5 °C.

Prve cvetoče vejice v vazi



Januarja si lahko prostor polepšate tudi z vejico forzicije, vrbe, jasmina ali drugih rastlin. V toploti vašega doma bodo kmalu zacvetele.